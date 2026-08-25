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Polska

Prokuratura kończy pracę nad wnioskami o uchylenie immunitetów Hołowni i Kobosce

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Michał Kobosko, Szymon Hołownia
Hołownia: nie studiowałem na Collegium Humanum (nagranie z listopada 2024 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Śląscy prokuratorzy zwalczający przestępczość zorganizowaną zebrali dowody wystarczające, ich zdaniem, na przedstawienie zarzutów posłowi Szymonowi Hołowni i europarlamentarzyście Michałowi Kobosce. Projekty wniosków o uchylenie immunitetów chroniących obydwu polityków są w Prokuraturze Krajowej.

Prowadzący śledztwo w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Collegium Humanum już w lutym tego roku doszli do wniosku, że zgromadzili dowody wystarczające do opracowania wniosków o uchylenie immunitetów obu politykom.

Poprawianie wniosków

Na tym etapie - jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze "Superwizjera" i tvn24.pl - prokurator krajowy Dariusz Korneluk polecił śląskim prokuratorom przesłanie treści ich "roboczych" wniosków do Prokuratury Krajowej. Trafiły wtedy do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Decyzje zbiegły się w czasie ze zmianą naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Nowy szef, prokurator Marek Wełna, uznał, że wnioski wymagają dalszej pracy i poprawek.

Prokurator Marek Wełna (zdjęcie z 14 stycznia 2010 roku)
Prokurator Marek Wełna (zdjęcie z 14 stycznia 2010 roku)
Źródło zdjęcia: Jerzy Undro/PAP

Według naszych informacji właśnie teraz poprawione wnioski trafiły do Prokuratury Krajowej. Do rzecznik prasowej prokuratora generalnego, prokurator Anny Adamiak przesłaliśmy pytanie: "Czy do Prokuratury Krajowej wpłynęły wnioski i/lub projekty wniosków o uchylenie immunitetu Michałowi Kobosce i Szymonowi Hołowni, w związku ze sprawą Collegium Humanum?"

Odpowiedź, którą otrzymaliśmy, brzmi: "Uprzejmie informuję, że w toku śledztwa Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK prowadzonego w sprawie tzw. Collegium Humanum wykonywane są kolejne czynności procesowe i nie jest wykluczone przedstawienie zarzutów kolejnym osobom, w tym również osobom, wobec których przedstawienie zarzutów wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwych władz, zgodnie z art. 13 kpk".

Trzy kolejne wnioski

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że oprócz Szymona Hołowni oraz Michała Koboski śledczy z Katowic sporządzili jeszcze trzy wioski o uchylenie immunitetu trzem innym osobom.

Michał Kobosko i Szymon Hołownia. Zdjęcie z 9 czerwca 2024 roku
Michał Kobosko i Szymon Hołownia. Zdjęcie z 9 czerwca 2024 roku
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Zgodnie z procedurą śląskie wnioski będzie opiniowała zastępczyni prokuratora generalnego jeszcze z czasów Zbigniewa Ziobry - prokurator Beata Marczak, która nadzoruje prokuratorskie struktury zwalczające przestępczość zorganizowaną i korupcję.

Swoją opinię wyrazi też Dariusz Korneluk, szef Prokuratury Krajowej. To on po ewentualnym akcepcie prześle wnioski do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Ostatecznie to minister nada bieg wnioskom, wraz ze swoim pismem przewodnim, przesyłając je odpowiednio do marszałka Sejmu oraz do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.

Dopiero po przegłosowaniu przez oba parlamenty wniosków o uchylenie immunitetów Hołowni i Kobosce śląscy prokuratorzy będą mogli ich wezwać na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów.

Studia bez wysiłku

W listopadzie 2024 roku dziennikarze "Newsweeka" - powołując się na relacje byłych pracowników Collegium Humanum - poinformowali, że Szymon Hołownia figurował na liście studentów tej uczelni na kierunku psychologia.

Informatorzy dziennikarzy twierdzili, że wystawiono mu dyplom, mimo że nigdy nie chodził na zajęcia. Z rektorem miał to rzekomo negocjować (zapewniając darmowe studia) jeden z ówczesnych liderów Polski 2050 - Michał Kobosko.

Kobosko zaprzeczył, ale przyznał w mediach, że w 2020 roku w imieniu swoim i Hołowni "na zasadzie koleżeńskiej" dostarczył do siedziby Collegium Humanum dokumenty rekrutacyjne. Tłumaczył, że chcieli ukończyć realne studia przed kampanią prezydencką w 2025 roku. Polityk tłumaczył, że "chcieliśmy te studia po bożemu skończyć".

Podpisy Hołowni

Obaj politycy zgodnie tłumaczyli, że gdy tylko do ich uszu zaczęły dochodzić niepokojące głosy i informacje o silnych powiązaniach Collegium Humanum ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości definitywnie wycofali się z tego pomysłu. Twierdzą, że nie wpłacili żadnego czesnego, nie podpisali umów na studiowanie ani nie chodzili na żadne zajęcia.

Nie byłem tam ani razu, nie spędziłem tam ani minuty. Nie uczestniczyłem w żadnych zajęciach, nie napisałem żadnej pracy. Nikt mnie tam nie widział ani nikt o mnie tam nie słyszał
mówił mediom ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia

Media donosiły także, że w listopadzie 2025 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne miało udać się do urzędu miejskiego w Otwocku (na terenie którego Hołownia posiada nieruchomość), aby zabezpieczyć urzędowe dokumenty zawierające jego autentyczny odręczny podpis.

Celem tych działań miała być analiza grafologiczna akt z Collegium Humanum pod kątem ewentualnego fałszowania i antydatowania dokumentów przez Szymona Hołownię.

Politycy z dyplomami

Afera wokół prywatnej uczelni Collegium Humanum wybuchła na szeroką skalę w 2022 roku po publikacjach tygodnika "Newsweek". W 2024 roku doszło do pierwszych zatrzymań przez CBA. Według śląskich prokuratorów Collegium Humanum masowo handlowało fałszywymi dyplomami, przede wszystkim ze studiów Master of Business Administration (MBA).

Dokumenty te można było zdobyć w zaledwie kilka miesięcy, często bez faktycznego uczęszczania na zajęcia czy pisania prac, zamiast w standardowe dwa lata.

W ten sposób z uczelni korzystała cała rzesza polityków, samorządowców i funkcjonariuszy publicznych, którzy potrzebowali dyplomów MBA, aby - zgodnie z przepisami - móc szybko i legalnie zasiadać w lukratywnych radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek miejskich.

Paweł C., były rektor Collegium Humanum
Paweł C., były rektor Collegium Humanum
Źródło zdjęcia: TVN24

Głównym podejrzanym i mózgiem operacji jest były rektor uczelni Paweł Cz., który usłyszał dotychczas prawie 100 zarzutów m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przyjęcie łapówek sięgających ponad miliona złotych w zamian za ponad tysiąc dyplomów.

Dyplomy za pieniądze. Były rektor Collegium Humanum został zatrzymany i usłyszał zarzuty (materiał z czerwca 2024 roku)
Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN

Katowicki wydział Prokuratury Krajowej sformułował dotąd setki zarzutów, które usłyszało kilkadziesiąt osób (około 80). Znalazło się wśród nich wielu prominentnych polityków z różnych partii, na przykład byli europosłowie PiS (Karol Karski, Ryszard Czarnecki) czy samorządowcy z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem na czele.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Collegium HumanumProkuraturaMarek WełnaSzymon Hołownia
Maciej Duda
Maciej Duda
Reporter "Superwizjera"
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
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