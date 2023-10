Profesor Dębska: to jest coś, co paraliżuje kobiety

Kobiety boją się, że kiedy zajdą w ciążę, zostaną pozbawione swoich praw, że przestaną móc o sobie decydować, że nie będą mogły zdecydować w sytuacji, kiedy okaże się, że dziecko ma jakieś bardzo ciężkie wady, albo kiedy one same będą w sytuacji zagrożenia życia. To jest coś, co paraliżuje kobiety - mówiła w "Jeden na jeden" w TVN24 ginekolożka profesor Marzena Dębska. Oceniła także, że środowisko lekarskie "jest bardzo zastraszone". Dodała, że "zastraszanie ma miejsce na różnych poziomach".

W najnowszym sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 45 procent badanych oceniło, że poziom bezpieczeństwa kobiet podczas porodów pogorszył się pod rządami PiS. Przeciwnego zdania jest 13 procent respondentów. 18 procent ankietowanych uważa, że bezpieczeństwo "nie zmieniło się". Trudno powiedzieć" wskazało 24 procent pytanych.

Jak zmienił się poziom bezpieczeństwa kobiet podczas porodów w czasie rządów PiS? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 TVN24

Profesor Marzena Dębska, specjalistka ginekologii, położnictwa i perinatologii z Dębski Clinic zapytana w sobotę w "Jeden na jeden" w TVN24, czy widzi i słyszy zmianę nastroju i ocenę bezpieczeństwa kobiet pracując z nimi w swoim gabinecie, odpowiedziała: - Zdecydowanie. Niestety, ale obserwuję coraz większy lęk kobiet przed porodem, przed salą porodową, przed zachodzeniem w ciążę.

- To jest coś, co ma na pewno ogromny wpływ na to, co obserwujemy, czyli spadek liczby porodów - dodała.

Jak mówiła Dębska, "kobiety boją się, że kiedy zajdą w ciążę, zostaną pozbawione swoich praw, że przestaną móc o sobie decydować, że nie będą mogły zdecydować w sytuacji, kiedy okaże się, że dziecko ma jakieś bardzo ciężkie wady, że nie będą mogły zdecydować w sytuacji, kiedy one same będą w sytuacji zagrożenia życia". - To jest coś co paraliżuje kobiety - dodała.

Prof. Dębska: zastraszanie lekarzy ma miejsce na różnych poziomach

Profesor Dębska mówiła również o sytuacji lekarzy. - Generalnie środowisko jest bardzo zastraszone. Taka sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku prof. (Łukasza – przyp. red.) Wicherka, taka sytuacja jaka ma miejsce w przypadku dr Marii Kubisy, to są przykłady zastraszania lekarzy, które są bardzo oczywiste i widoczne. Wszyscy to widzimy, ale myślę, że to wierzchołek góry lodowej i zastraszanie ma miejsce na różnych poziomach – powiedziała.

- Chyba żaden lekarz nie siedzi w więzieniu za wykonywanie legalnych przerwań ciąży, natomiast są lekarze, którzy stracili pracę, stracili stanowiska kierownicze, którzy mają różnego rodzaju problemy. Profesor Wicherek może być tego przykładem – dodała prof. Dębska.

prof. dr hab. n. med. Marzena Dębska w "Jeden na jeden" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/dap

Źródło: TVN24