"Być może prezes Kaczyński zbyt krótko rozmawiał z Nawrockim"

Politolog i historyk profesor Antoni Dudek odnosząc się do słów kandydata PiS na prezydenta, powiedział, że "pora, żebyśmy sobie uświadomili, że Karol Nawrocki ma bardziej radykalne poglądy niż partia, która go wystawiła na prezydenta".

- To jest przejaw kolejny tego i on nas jeszcze wieloma innymi swoimi poglądami, myślę, zaskoczy - dodał.

Pytany, czy to jest taka demaskacja tego, co właściwie myśli Nawrocki, odpowiedział twierdząco. Jak zauważył, "Nawrocki do listopada ubiegłego roku miał mało okazji, żeby się wypowiadać na tematy inne niż ściśle historyczne jako prezes IPN". - Teraz nam objawia swoje poglądy na rzeczywistość międzynarodową na przykład - dodał.

Dudek: myślę, że Kaczyński jest zaniepokojony

- Myślę, że jest zaniepokojony, natomiast to jeszcze ciągle nie jest tak, że sprawa jest przesądzona - powiedział Dudek. - Faktem jest, że trend, który zarysował się w sondażach w lutym jest dla Nawrockiego niekorzystny, a korzystny dla Sławomira Mentzena (z Konfederacji-red.). Mentzena notowania rosną, Nawrockiego stoją w miejscu. Jeżeli ten trend się utrzyma w marcu, to Mentzen może hipotetycznie dogonić Nawrockiego, ale to nie jest przesądzone, dlatego, że każdy kolejny procent dla Mentzena będzie coraz trudniejszy, bo on te łatwe procenty już zdobył - dodał.