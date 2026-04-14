Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ludzie prezydenta "zapędzili go w kozi róg"

|
26413181
Prof. Wróbel: urzędnicy kancelarii prezydenta "zapędzili prezydenta w kozi róg"
Źródło: TVN24
Trwa spór o ślubowanie złożone przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego prof. Włodzimierz Wróbel w "Faktach po Faktach" w TVN24 stwierdził, że urzędnicy kancelarii prezydenta "próbują stworzyć pewne kompetencje dla prezydenta, których on nie ma".

Sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowania. Następnie w biurze podawczym KPRP przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta, a po złożeniu dokumentów w kancelarii prezydenta wszyscy udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego prof. Włodzimierz Wróbel zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy dobrym pomysłem było ślubowanie całej szóstki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedział, że "to był jedyny pomysł, który pozwolił nam na respektowanie konstytucji".

Spór o TK. "Wyjątkowy" przepis

- W tej całej debacie mało kto pamięta o artykule 195 ustęp 1 konstytucji. Ten przepis jest wyjątkowy, ponieważ on wskazuje, że sędziów Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu wiąże wyłącznie konstytucja - zwrócił uwagę. - Oni mają obowiązek przestrzegania wyłącznie konstytucji. Nawet nie ustawy. To jest jedyna taka sytuacja i ustawa nie może przeszkodzić im w sprawowaniu urzędu - wyjaśnił.

Prof. Włodzimierz Wróbel stwierdził, że "kiedy czytamy przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to jest mowa, aby rozpocząć to urzędowanie od złożenia przysięgi, rotę ślubowania". - Wszyscy żeśmy to widzieli, podejrzewam, że również pan prezydent w swoim pałacu - dodał.

Prof. Wróbel: sędziów Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu wiąże wyłącznie konstytucja
Prof. Wróbel: urzędnicy "zapędzili prezydenta w kozi róg"

- Nikt nie ma wątpliwości, że prezydent się o tym dowiedział, bo ten dokument został złożony. Nie może być tak, że konstytucja od samego początku jest naruszona w ten sposób, że ktoś uniemożliwia sędziom Trybunału sprawowanie urzędu - ocenił prof. Wróbel.

Stwierdził, że urzędnicy kancelarii prezydenta "próbują stworzyć pewne kompetencje dla prezydenta, których on nie ma". - Prezydent nie weryfikuje tego, czy doszło do poprawnego wyboru sędziów Trybunału. Nie ma takiego przepisu prawa, który dał mu taką kompetencję, a z konstytucji wynika, że prezydent nie ma nic wspólnego z Trybunałem Konstytucyjnym - dodał.

Ślubowanie przyjęte tylko od niektórych? Duda: nie może tak być
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ślubowanie przyjęte tylko od niektórych? Duda: nie może tak być

Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego ocenił też, że urzędnicy kancelarii prezydenta "narracją o uprawnieniu prezydenta zapędzili prezydenta w kozi róg". - W tym świecie alternatywnym, w którym żyje kancelaria prezydenta, ciągle czeka się na moment, w którym prezydent zaprosi sędziów na ślubowanie - wskazał.

- Dla nich pan prezydent ciągle jest w jakiejś zwłoce, ciągle coś weryfikuje i powinniśmy oczekiwać za chwileczkę na oświadczenie. Wobec tego nie kwestionuje się samej legalności wyboru, więc trzeba czekać na oświadczenie, aż pan prezydent zaprosi do swojego pałacu, żeby jeszcze raz odebrać to ślubowanie - opisywał z przekąsem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyKarol NawrockiFakty po Faktach
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Świątek pierwszy raz o nowym trenerze. Już widzi efekty
Najnowsze
Donald Trump
"25. poprawka!". Nawet zwolennicy Trumpa mówią o odsunięciu go od władzy
Michał Sznajder
Donald Trump
"Wiele osób nie zrozumiało". Vance skomentował aferę z grafiką Trumpa
Świat
Peter Magyar
Wizyta Magyara w Polsce, Trump atakuje papieża, USA blokują cieśninę Ormuz
Polska
Wiosna, ptaki budzą się do życia
Dziś nawet 18 stopni, ale powieje dość silny wiatr
METEO
imageTitle
Otwierają baseny dla Rosjan i Białorusinów
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban opublikował oświadczenie. "Będziemy dalej walczyć"
Świat
Viktor Orban na wiecu w mieście Gyor
OBWE: Na Węgrzech nie było równych szans. Rządząca partia korzystała z przewag
Świat
Para królewska Wilhelm Aleksander i królowa Maksima przylecieli do Stanów Zjednoczonych
Kolacja i nocleg w Białym Domu. W kraju protestują
Świat
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
WARSZAWA
imageTitle
Miedwiediew ukarany. Śmieszna grzywna za furię
EUROSPORT
Giełda, ZEA, rynek, rynki, maklerzy, inwestorzy
Rachunek dla Europy. "To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu"
BIZNES
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie
EUROSPORT
imageTitle
Historyczny dzień polskiego snookera. O której mecz Kowalskiego z Jonesem?
EUROSPORT
Włochy
W weneckim kanale unosiła się ogromna martwa ryba
METEO
imageTitle
Dwa gole za trzy punkty. Pogoń przełamała się w arcyważnym meczu
EUROSPORT
shutterstock_2383990449
Pokłosie wprowadzenia euro. Nowa analiza
BIZNES
Waldemar Żurek
"Przestępstwo polegające na pomocnictwie prezydentowi". Żurek podjął decyzję
Polska
Jarosław Kaczyński
Kwaśniewski: Węgry będą problemem dla PiS-u
KROPKA NAD I
Donald Trump
Trump jako Jezus? Tak się tłumaczy z kontrowersyjnej grafiki
Świat
imageTitle
Jacek Magiera spocznie na Powązkach
EUROSPORT
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Poważne zakłócenia na lotniskach. Seria strajków
BIZNES
imageTitle
Błysk geniuszu. Brejk maksymalny w kwalifikacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Budynek Sejmu
Komisja odrzuciła wniosek Konfederacji. Projekt o statusie osoby najbliższej idzie dalej
Polska
Fakty po faktach - Paweł Kowal
Kowal o "uzależnieniu" Węgier. "Bardzo ciężka sytuacja"
Polska
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent ułaskawił Weronikę Krawczyk
Polska
W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy
Polskie mierniki hałasu poleciały w stronę Księżyca
METEO
Budapeszt, Węgry
Fala sprzedaży nieruchomości na Węgrzech. Zwrócili uwagę na terminy i ceny
Świat
ZLOTO
Tyle warte jest złoto NBP. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Myśleli, że to granat. Służby postawione na równe nogi
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

