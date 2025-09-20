Logo strona główna
Polska

Prezydent zdecydował w sprawie dwóch polskich żołnierzy

Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Środkowafrykańskiej
Nawrocki: Święto Wojska Polskiego jest świętem każdego polskiego żołnierza
Źródło: TVN24
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował o wydłużeniu misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej. Od 2015 roku w ramach misji szkoleniowej UE przebywa tam dwóch polskich żołnierzy.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej - poinformowało w piątek po południu w mediach społecznościowych Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

O podpisaniu postanowienia przez prezydenta "zgodnie z postanowieniem, od 20 września 2025 r. do 19 września 2026 r. w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy o liczebności do 2 żołnierzy" - wskazano w komunikacie BBN.

Polscy żołnierze biorą udział w kilkunastu kontyngentach zagranicznych

Jak podkreślono, Polski Kontyngent Wojskowy zostanie użyty do misji pokojowej - chodzi o udział w organizowanej pod auspicjami Unii Europejskiej szkoleniowej misji wojskowej w targanej wojną domową Republice Środkowoafrykańskiej. W obecnej formie Wojsko Polskie jest zaangażowane w misję od 2015 roku.

Każda zmiana liczy dwóch polskich doradców wojskowych, którzy stacjonują w stolicy Republiki - Bangi, i na co dzień współpracują z kolegami z innych krajów europejskich w misji szkolenia tamtejszych żołnierzy i doradzania środkowoafrykańskiemu resortowi obrony.

Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Środkowafrykańskiej
Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Środkowafrykańskiej
Źródło: gov.pl

Obecnie polscy żołnierze biorą udział w kilkunastu kontyngentach zagranicznych w różnych częściach świata. Uczestniczą we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO - to m.in. kontyngenty w Rumunii oraz na Łotwie, są zaangażowani w misje stabilizujące i szkoleniowe w zapalnych regionach Bliskiego Wschodu - w Iraku czy Libanie, biorą udział w międzynarodowych misjach na Bałkanach (w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie), czy w patrolowaniu Morza Śródziemnego.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: gov.pl

Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoKarol NawrockiWojsko PolskieRepublika Środkowoafrykańska
