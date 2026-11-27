Fakty po Faktach Prezydent zawetował niższe podatki. "Bawi się w takiego małego Trumpa" Aleksandra Sapeta |

Krzysztof Śmiszek o prezydencie: bawi się w małego Trumpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP

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Prezydent zawetował ustawę, która miała podnieść pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzić drugi próg od 150 tysięcy złotych. Według rządzących na tych zmianach miało skorzystać 3,5 miliona podatników. Projekt przewidywał również podniesienie podatku CIT z 19 do 22 procent dla przedsiębiorstw, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 milionów euro.

- Pan prezydent bawi się w małego Trumpa, który chce dawać bogatym, a nie polepszać losu tym, którzy mniej zarabiają. Miał być prezydentem dla milionów, a stał się prezydentem dla milionerów - komentował tę decyzję Nawrockiego europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Według posłanki KO Doroty Łobody Nawrocki jest "niewolnikiem swoich obietnic, które składał Konfederacji". - Trzyma się kurczowo i jakakolwiek rzecz związana z podatkami tak pana prezydenta stresuje, że mógłby ten swój elektorat zdenerwować, że po prostu wetuje - oceniła.

Śmiszek: prezydent przekroczył czerwoną linię

Nawrocki przekonywał w piątkowym oświadczeniu, że zmiana proponowana przez rząd "pomija 9 na 10 podatników" - Nauczyciel zarabiający 5 tysięcy złotych? Nic. Pracownik sklepu otrzymujący 4 tysiące złotych? Nic. Emeryt liczący pieniądze na leki i żywność? Również nic - wymieniał. Sugerował również, że nowe przepisy uderzą w polskie firmy i ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

Śmiszek odniósł się do zmian dla przedsiębiorstw. Jego zdaniem prezydent "nie stanął po stronie na przykład ciężko pracującej pielęgniarki, taksówkarza czy sprzedawcy". Ocenił, że argumenty Nawrockiego są "dziwne".

- Pan prezydent wrócił właśnie z Argentyny. Tam jest taki turboliberał Javier Milei i pewnie się zapatrzył w jego politykę fiskalną, ale to naprawdę nie są europejskie standardy ani sprawiedliwe standardy - mówił Śmiszek. Argentyński przywódca jest znany z programu cięć wydatków publicznych.

- Myślę, że w tym przypadku [Nawrocki - red.] przesadził. Przekroczył czerwoną linię, bo ludzie będą widzieli, co im co miesiąc ubywa, a co mogłoby przybyć. Więc każdy sobie porówna swój rodzinny budżet - podsumował europoseł.

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Łoboda: Domański zapowiada, że ma plan B

Jedna ze zmian dotyczyła ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rząd chciał obniżenia limitu pozwalającego na korzystanie z tej formy rozliczenia z obecnych dwóch milionów euro do 250 tysięcy euro.

- Firm czy jednoosobowych działalności, które rozliczają się w formie ryczałtu jest około 43 tysięcy. Więc pan prezydent wetuje rozwiązanie korzystne dla 3,5 miliona obywatelek i obywateli w imię 43 tysięcy przedsiębiorców, którzy zarabiają naprawdę bardzo dużo - zauważyła Łoboda.

- Nie widzę powodu, żeby ktoś, kto zarabiał dwa miliony euro rocznie (…) mógł sobie płacić 15 czy 17 procent podatku, podczas gdy nauczycielka, która jest normalnie na skali podatkowej, wpada w drugi próg i musi płacić 32 procent podatku. Gdzie tu jest sprawiedliwość? - pytała posłanka.

Jak dodała, wprowadzane rozwiązania ustawowe "nie zawsze są dla wszystkich". - Jak wprowadzaliśmy rentę wdowią, to trudno, żeby obraziły się osoby, które nie są wdowami czy wdowcami, że to nie jest rozwiązanie dla nich. Jak wprowadziliśmy aktywnego rodzica, to ja nie obrażam się, że mam dorosłe córki i nie dostanę tych pieniędzy. Po prostu dbamy o różne grupy obywatelek i obywateli. To jest normalne - zaznaczyła Łoboda.

- Andrzej Domański zapowiada, że ma jakiś plan B. Czekamy, aż go przedstawi. Oczywiście to nie będzie łatwe, natomiast będziemy próbowali - powiedziała.

Łoboda: obawiam się, że będą dwa kolejne weta

Do poniedziałku prezydent powinien podjąć decyzję o ustawach aborcyjnych. Sejm przyjął dwa projekty w październiku. Jeden z nich dotyczy częściowej dekryminalizacji aborcji a drugi dopuszczenia przerywania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Ten ostatni ma na celu odwrócenie skutków orzeczenia TK z 2020 roku.

- Obawiam się, że będą to dwa kolejne weta, numer 52 i 53 - przyznała Łoboda. - Myślę, że prezydent tych ustaw nie podpisze, ale będzie musiał spojrzeć milionom Polek w oczy i powiedzieć, że chce, żeby rodziły dzieci, które umrą zaraz po urodzeniu, żeby rodziły ciężko chore dzieci i żeby ich mężowie, partnerzy i przyjaciółki byli karani za to, że pomagają im w trudnej życiowej sytuacji - dodała.

W sobotę w Warszawie planowany jest "Marsz kobiet na Pałac Prezydencki", organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundację Widzialna. Posłanka KO pytana, czy weźmie w nim udział, odpowiedziała: - Myślę, że moja rola jest rolą posłanki, która przeprowadza te ustawy. A teraz trzeba pozwolić obywatelkom nie upolityczniać tego protestu, pokazać, że to po prostu są wkurzone kobiety, które domagają się podpisania tych ustaw.

Pieniądze na kampanię Kierwińskiego. "Każda wątpliwość powinna zostać wyjaśniona"

Tematem rozmowy w "Faktach po Faktach" były także ustalenia reporterów "Czarno na białym" o finansowaniu kampanii wyborczej Marcina Kierwińskiego w 2023 roku. Jak ujawnili dziennikarze, ponad dwie trzecie zebranych przez polityka środków na kampanię pochodziły od osób, które w momencie lub po dokonaniu wpłaty pracowały w instytucjach publicznych - zależnych politycznie od Koalicji Obywatelskiej.

Proceder ten jest legalny, ale szef MSWiA krytykował w przeszłości podobne praktyki w PiS.

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Werner pytała gości TVN24, czy widzą konieczność zmian w systemie. - Może to byłby dobry kierunek, bo oczywiście, że ludzie wpłacają i mają prawo wpłacać na kampanię. Jeżeli my wszyscy apelujemy do naszych sympatyków, żeby wpłacali na kampanię naszych partii, to nieuczciwe by było wobec tych osób, gdybyśmy sami jako działacze partyjni nie wpłacali pieniędzy na własne kampanie czy na kampanie swoich kandydatów - powiedziała posłanka KO.

- Faktycznie, być może, żeby nie budziło to żadnych wątpliwości, podejrzeń, dobrze by było, gdyby te wpłaty były już w trakcie tego procesu jawne, a nie dopiero po zakończeniu kampanii - dodała.

- Uważam, że ta transparentność może być dalej posunięta (…) byłoby mniej podejrzeń - ocenił Śmiszek.

W kontekście osób wpłacających na kampanię Kierwińskiego, Łoboda zaznaczyła, że "nie ma dowodów, że uzyskali stanowiska z uwagi na swoje wpłaty". - Myślę, że każda wątpliwość powinna zostać wyjaśniona po to, żeby zachować transparentność i przejrzystość procesów finansowania kampanii wyborczej - dodała.

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