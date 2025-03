Duda: zdecydowałem, że tak zwana ustawa azylowa wejdzie w życie Źródło: TVN24

Prezydent podpisał ustawę w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Andrzej Duda poinformował o tym na konferencji przed wylotem do Włoch. Jednocześnie skierował do premiera Donalda Tuska list, w którym zadaje szefowi rządu pytania dotyczące polityki migracyjnej.

- Zdecydowałem dzisiaj o tym, że tak zwana ustawa azylowa, o czym ostatnio była mowa w polskiej przestrzeni publicznej, politycznej, wejdzie w życie. Podpisałem tę ustawę. Uważam, że jest ona potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic, dla umacniania bezpieczeństwa Polaków - przekazał prezydent Andrzej Duda na briefingu przed wylotem do Włoch.

- Ona rzeczywiście stwarza rządowi możliwość wprowadzania instrumentów ograniczających migrację do Polski, także ubieganie się w Polsce o azyl - dodał.

Komunikat w tej sprawie pojawił się także na profilu kancelarii prezydenta w serwisie X.

Prezydent @AndrzejDuda: Zdecydowałem dziś, że tzw. ustawa azylowa wejdzie w życie. Podpisałem ją, bo uważam, że jest potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic. Zachęcam Premiera do podejmowania aktywnych działań w kwestii bezpieczeństwa Polski.



Pytania Dudy do Tuska

Prezydent skierował także list do premiera Donalda Tuska dotyczący ustawy azylowej. "Kwestia bezpieczeństwa polskich Obywateli, ochrona granic Rzeczypospolitej, jak również wsparcie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy to priorytety mojej prezydentury. Dziś te wyzwania łączą wszystkie ośrodki władzy i całą scenę polityczną. Nie zawsze tak było" - napisał.

"To Pan Premier i członkowie pańskiego ugrupowania jednoznacznie sprzeciwialiście się m.in.: budowie zapory na wschodniej granicy, wprowadzeniu stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego czy uchwaleniu przepisów wzmacniających ochronę granicy państwowej. Nielegalnych migrantów, często brutalnie atakujących funkcjonariuszy Straży Granicznej czy żołnierzy, nazywaliście 'biednymi ludźmi', proponując wpuszczanie ich bez kontroli na terytorium Rzeczypospolitej" - stwierdził prezydent. Dodał, że "dobrze, że doszło do zmiany stanowiska w tych fundamentalnie istotnych dla Rzeczypospolitej sprawach".

"Biorąc pod uwagę, że obecnie prezydencję w Radzie UE sprawuje Polska oraz w obliczu obaw polskich Obywateli i zastrzeżeń państw członkowskich, co do poszczególnych elementów Paktu o Azylu i Migracji, w tym deklarowanej przez Rząd odmowy jego wdrażania, należy postawić następujące pytania:

1) jakie działania podjął Pan Premier w celu przeciwdziałania przekazywaniu migrantów do Polski przez władze Republiki Federalnej Niemiec? 2) Jakie działania podjął Pan Premier w ramach prezydencji w zakresie toczących się prac nad wdrażaniem Paktu o Azylu i Migracji na poziomie Unii Europejskiej, aby przeciwdziałać niekorzystnym dla Rzeczypospolitej rozwiązaniom? Jakie działania zostały do tej pory poczynione w celu zwolnienia Polski z zobowiązań przewidzianych w tzw. puli solidarnościowej, w szczególności z udziału w mechanizmie relokacji (przekazywania) i kontrybucji finansowych? 3) Czy organy Państwa podejmują obecnie działania w celu realizacji wytycznych Komisji Europejskiej, co do implementacji Paktu, jak na przykład budowa Centrów Integracji Cudzoziemców? Ile takich Centrów powstaje? W jaki sposób są finansowane? 4) Jakie działania zostały podjęte w ramach polskiej prezydencji w celu zmiany stanowiska Komisji Europejskiej i uzyskania wsparcia finansowego na rzecz budowy zabezpieczeń granicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo także granicy zewnętrznej UE?" - czytamy w liście podpisanym przez prezydenta".

Andrzej Duda przed wylotem przyjął w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, który składa wizytę w Polsce. Wcześniej Rutte rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem.

Co zakłada ustawa

Ustawa zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do azylu.

Według niej: "prawo do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej może zostać czasowo ograniczone, w przypadku gdy 1.) ma miejsce instrumentalizacja oraz 2.) działania podejmowane w ramach instrumentalizacji stanowią poważne i rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa, oraz 3.) wprowadzenie tego ograniczenia jest niezbędne dla wyeliminowania zagrożenia, o którym mowa w punkcie 2, a inne środki nie są wystarczające do jego wyeliminowania".

Ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie mogło zostać wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szef MSWiA będzie musiał poinformować sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych o złożeniu takiego wniosku

Ograniczenie prawa do azylu, wedle ustawy, będzie miało charakter czasowy, a jednorazowo okres obowiązywania ograniczenia nie będzie mógł przekroczyć 60 dni. Okres ten będzie mógł być przedłużony na czas oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni, po wyrażeniu zgody przez Sejm. Wydane przez Radę Ministrów rozporządzenie ma także określać odcinek granicy, na którym stosowane jest ograniczenie.

W dokumencie przewidziano wyjątek, by Straż Graniczna mogła przyjmować wnioski o azyl między innymi od osób małoletnich bez opieki, kobiet ciężarnych, czy osób wymagających szczególnego traktowania, zwłaszcza ze względu na swój wiek lub stan zdrowia.