Czy Zełenski przesadził? Duda: trochę tak

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do spotkania obu przywódców w wywiadzie dla "Super Expressu". Zastrzegł, że podchodzi chłodno do wszystkich wydarzeń politycznych i stara się je oceniać bez emocji.

- Natomiast jasne jest, że mamy do czynienia z pewnym impasem. Wydawało się, że porozumienie amerykańsko-ukraińskie zostanie zawarte, tymczasem do tego nie doszło. Nie wiem, na ile można to zrzucić na emocje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a na ile to są taktyczne działania. Trudno to jednoznacznie ocenić. Ale faktem jest, że sytuacja pozostaje nierozwiązana - powiedział Duda.