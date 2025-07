Prezes PAŻP zrezygnowała ze stanowiska. Ujawniamy pismo, które poprzedziło rezygnację

NIK skontrolował PAŻP. W raporcie nie brakuje zarzutów Źródło: TVN24

Według naszych informacji z kilku niezależnych źródeł w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej szefowa tej agencji złożyła rezygnację w zeszłym tygodniu.

Zgodnie z ustawą o PAŻP prezesa zatrudniającej kontrolerów ruchu lotniczego agencji powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra, jednak – jak ustaliliśmy – rezygnacja Jaworskiej nie została dotąd przekazana do kancelarii premiera. Potwierdził nam to we wtorek po południu rzecznik rządu Adam Szłapka, który napisał w odpowiedzi na nasze pytanie, że "do KPRM nie wpłynęła dymisja".

Klimczak: najpierw chcę poznać powody dymisji

Pytany o to minister infrastruktury Dariusz Klimczak, podkreślił w rozmowie z reporterem "Czarno na białym", że musi "najpierw porozmawiać z panią prezes" i dowiedzieć się, "dlaczego złożyła dymisję".

- Złożyła ją pisemnie bez rozmowy ze mną. Chcę taką rozmowę odbyć z ministrem (Maciejem) Laskiem, który nadzoruje PAŻP i z panią prezes, by wyjaśniła swoje powody, dlaczego rezygnuje - podkreślił Klimczak.

Dodał, że pani prezes odpowiada za ważną cześć transportu w Polsce. - To nie może być tak, że ktoś przychodzi i składa pismo do kancelarii (podawczej), a ja sam dzwonię do takiej osoby, by się dowiedzieć, o co chodzi - zaznaczył minister.

- Najpierw zaprosiłem państwa do siebie, a potem poinformuje kancelarię - dodał. Pytany o kandydata na następcę szefowej PAŻP, Klimczak odpowiedział: - Na początku chcę poznać powody dymisji, a potem będę podejmował stosowne decyzje.

List o "oburzającym zachowaniu"

Według naszych źródeł w PAŻP wpływ na decyzję szefowej agencji miało datowane na 25 czerwca pismo skierowane do niej przez dwa najważniejsze związki zawodowe kontrolerów ruchu lotniczego.

- W tym piśmie pani prezes została mocno i niesprawiedliwie zaatakowana. To musiało mieć wpływ na jej decyzję o rezygnacji - mówi reporterowi "Czarno na białym" informator z agencji.

Pismo, do którego dotarliśmy, dotyczy negocjacji między szefostwem PAŻP a związkami dotyczącymi regulaminu pracy kontrolerów, od którego zależy wysokość ich zarobków.

Związkowcy piszą w nim o "porzuceniu dialogu społecznego" i próbie wprowadzenia zmian do regulaminu "bez oglądania się na stanowisko pracowników".

Magdalena Jaworska-Maćkowiak Źródło: PAP/Michał Meissner

Według autorów pisma na spotkaniu ze związkowcami "pierwsze skrzypce" odgrywała zewnętrzna prawniczka, która przedstawiła im do akceptacji porozumienie, którego treści nie znali.

"Postawę pracodawcy uważamy za oburzającą, a postawę zewnętrznego prawnika Agencji – za niebezpiecznie podobną do postawy zewnętrznych prawników Agencji z czasów J. Janiszewskiego" - napisali związkowcy, nawiązując do byłego szefa agencji Janusza Janiszewskiego, który został odwołany w 2022 roku po sporze z kontrolerami. Konflikt doprowadził do największego kryzysu w historii agencji, który groził paraliżem ruchu nad Polską.

Z Magdaleną Jaworską-Maćkowiak nie udało się nam skontaktować. Nie odbierała telefonu i nie odpowiedziała na wiadomość z prośbą o rozmowę.

We wtorek nie odbierał i nie odpisywał też rzecznik PAŻP Marcin Hadaj, który w poniedziałek sam z siebie, nie pytany o nic, wysłał reporterowi "Czarno na białym" SMS o treści: "Magdalena Jaworska-Maćkowiak jest prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej".

Zgodnie z ustawą o PAŻP prezes tej instytucji sprawuje swoją funkcję do momentu odwołania przez premiera.

