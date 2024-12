Sugestia kary śmierci za aborcję. "To nie jest zdanie Konfederacji"

"To nie jest zdanie Konfederacji"

Machulski oświadczył, że Konfederacja nie ma oficjalnej młodzieżówki. - To jest to młodzieżówka formacji Grzegorza Brauna - przekonywał. - Prywatnie to nie jest zdanie wszystkich polityków Konfederacji, ja w ogóle jestem przeciwny karze śmierci - dodał.

Odnosząc się do słów Trynkusa, oświadczył, że "to nie jest zdanie Konfederacji". - To nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że jesteśmy obrońcami życia. To jest sprawa w ogóle bardzo delikatna i to też zawsze podkreślamy, to znaczy, że sprawy dotyczące przerywania ciąży, zabijania dzieci nienarodzonych to są bardzo delikatne sprawy - mówił.