Polska

Premier ostrzega: takie prowokacje spotkają się z poważnymi konsekwencjami

ŁOMŻA WIZYTA PREMIERA DONALDA TUSKA
Tusk: Polska przygotowuje się na agresywne manewry Rosji i Białorusi
Źródło: TVN24
Polska będzie reagowała od dzisiaj w sposób bardzo zdecydowany na prowokacje, w tym naruszenia przestrzeni powietrznej - zapowiedział w piątek premier Donald Tusk. Ostrzegł, że takie zdarzenia będą wiązały się z "natychmiastową reakcją" wojska. Nie wykluczył działań kinetycznych.

Na piątkowej konferencji w Łomży (woj. podlaskie) premier Donald Tusk mówił o bezpieczeństwie naszego kraju i zagrożeniach płynących ze wschodu. - Jesteśmy relatywnie blisko wschodniej granicy, w województwie, które graniczy z Białorusią. Tutaj potrzeba bezpieczeństwa, w tym obecności wojsk sojuszniczych NATO jest większa niż w innych regionach w Polsce z oczywistych względów - powiedział szef rządu.

Tusk: każda prowokacja spotka się z poważnymi konsekwencjami

Podkreślił, że "mamy do czynienia z narastającym napięciem" i prowokacjami ze strony białoruskiego reżimu. Poinformował, że długo rozmawiał z szefem MON w sprawie ostatnich zdarzeń, takich jak naruszenie przestrzeni powietrznej Polski.

- Staramy się działać ostrożnie, bez emocji, ale Polska będzie reagowała od dzisiaj w sposób bardzo zdecydowany, także jeśli chodzi o tego typu prowokacje - mówił szef rządu. Ostrzegł, że "każdy, kto zaryzykuje taką prowokację, będzie musiał liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami". - Zarówno jeśli chodzi o reakcje dyplomatyczne, działanie państwa, naszych służb, ale jak będzie trzeba, także działania kinetyczne - zaznaczył.

Dodał, że "każdy, kto będzie naruszał przestrzeń powietrzną Polski, będzie musiał liczyć się z natychmiastową reakcją Wojska Polskiego".

Polska przygotowuje się na "agresywne manewry"

Tusk poinformował, że razem z naszymi sojusznikami Polska przygotowuje się na "agresywne manewry, jakie przygotowuje Rosja i Białoruś blisko naszej granicy".

Zwrócił uwagę, że są to ćwiczenia, które "symulują atak, nie obronę". - Z naszej strony, NATO będzie odpowiadało manewrami na naszym terenie. Nie wykluczam też, że zastosujemy szczególne środki wobec Białorusi, jeśli będą się powtarzały prowokacje ze strony białoruskiej - zapowiedział premier dodając, że więcej szczegółów poda w przyszłym tygodniu.

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Artur Reszko/PAP

