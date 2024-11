Trzaskowski: wszędzie mam przewagę. Sikorski: wybory wygrywa się w drugiej turze

Bardzo cieszę się, że te wyniki są tak pozytywne. Pokazują to, co mówię od miesięcy i co pokazują wszystkie inne sondaże, a mianowicie olbrzymią, druzgocącą moją przewagę w pierwszej turze - stwierdził Rafał Trzaskowski, komentując wyniki sondażu dotyczącego szans kandydatów KO w wyborach prezydenckich. "Wybory wygrywa się w drugiej turze. Cieszę się tak z wyniku Rafała Trzaskowskiego, jak i z faktu, że po tygodniu prekampanii idziemy łeb w łeb" - napisał z kolei Radosław Sikorski.

Premier Donald Tusk opublikował w poniedziałek wyniki zapowiadanego "wielkiego sondażu" dotyczącego szans Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. "Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43" - napisał szef rządu. "Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46" - dodał.

"Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" - podkreślił premier.

Trzaskowski: to mówi o potencjale wzrostu

O wyniki sondażu, kilka minut po ich opublikowaniu, został zapytany na konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

- Wchodząc tutaj, dostałem tylko smsa, dlatego, że właśnie były publikowane te wyniki. One pokazują to, co ja mówię od wielu, wielu miesięcy i co pokazują wszystkie inne sondaże, a mianowicie olbrzymią, druzgocącą moją przewagę w pierwszej turze. Również przewagę w drugiej turze, a przecież wiadomo, że ta druga tura będzie bardzo bliska - powiedział prezydent Warszawy.

Zauważył przy tym, że "zostały również zrobione badania dotyczące popularności kandydatów we wszystkich grupach wyborców".

- I tam też widać, że zarówno u wyborców Koalicji Obywatelskiej, jak wyborców Lewicy, jak również wyborców Trzeciej Drogi, jak wyborców Konfederacji i niezdecydowanych, co bardzo ważne, wszędzie tam ja mam przewagę. To jest dokładnie to wszystko, co wynikało z naszych badań. Także nie tylko w tej grupie wyborców centrowych, nie tylko w grupie wyborców lewicowych, ale również w grupie wyborców konserwatywnych i niezdecydowanych. To jest bardzo ważne, bo to oczywiście mówi o potencjale wzrostu, który jest fundamentalny dla wyborów prezydenckich - mówił Trzaskowski.

- Ja się bardzo cieszę, że te wyniki są tak pozytywne i że potwierdzają wyniki wszystkie inne (sondaży- red.), które myśmy prowadzili, które nawet czasami były jeszcze bardziej optymistyczne - dodał.

Trzaskowski skomentował sondaż także w serwisie X. "Mamy wyczekiwany miarodajny sondaż zamówiony przez KO. A wraz z nim jednoznaczne wskazanie, kto ma większe szanse w przyszłorocznych wyborach. Zwycięstwo w II turze, zwycięstwo we wszystkich grupach wyborców (miażdżące wśród niezdecydowanych). Olbrzymia przewaga już od I tury, która nada dynamiki drugiej turze" - napisał.

Sikorski: wybory wygrywa się w drugiej turze

Wyniki sondażu skomentował - również na platformie X - Radosław Sikorski. "Wybory wygrywa się w drugiej turze. Cieszę się tak z wyniku Rafała Trzaskowskiego, jak i z faktu, że po tygodniu prekampanii idziemy łeb w łeb. Do wyborów 6 miesięcy, to będzie brutalna kampania, ale dynamika jest po naszej stronie!" - napisał szef MSZ. Po godzinie Sikorski wprowadził zmiany we wpisie, pisząc: "Cieszę się tak z wyniku Rafała Trzaskowskiego, jak i z faktu, że w sondażu zrealizowanym jeszcze przed ogłoszeniem prawyborów idziemy łeb w łeb". Zwrócił tym samym uwagę na fakt, iż badanie trwało do 10 listopada, a prawybory zostały ogłoszone 9 listopada.

Tomczyk: ten sondaż jest dla nas najważniejszy

Do opublikowanych przez Tuska wyników sondażu, odniósł się również wiceminister obrony narodowej, poseł KO Cezary Tomczyk. - Od początku mówiłem, że chciałbym oddać głos na tego, kto ma największe szanse w tych wyborach. We wszystkich sondażach wygrywał Rafał Trzaskowski - powiedział polityk. - Ten sondaż, który jest publikowany dzisiaj, jest dla nas wszystkich sondażem najważniejszym - podkreślił.

Wiceszef resortu obrony mówił, że choć w II turze, według badania, wygrywają oboje z kandydatów KO, to "różnica jest na korzyść Trzaskowskiego". Dodał, że wydaje mu się to "jakąś taką katastrofalną informacją dla samego Sikorskiego". - Uważam, że obaj ci politycy zasługują na to, żeby ich doceniać, ale wybór może być tylko jeden - kontynuował polityk.

- Ja uważam, że temperatura tych prawyborów jest bardzo gorąca i bardzo dobrze. Uważam, że taka zacięta rywalizacja jest bardzo potrzebna, ona pokazuje, że my dzisiaj mamy dwóch wspaniałych kandydatów, a PiS nie ma żadnego kandydata - zaznaczył Tomczyk.

Polityk przekonywał, że Polska potrzebuje "prezydenta, który wygra dla nas pokój". - Tak mówią czołowi generałowie polskiej armii, tak mówią generałowie amerykańscy. To jest w ogóle najważniejsze zadanie, przed którym stanie prezydent, czyli zbudowanie trwałego sojuszu z Ameryką - ocenił wiceminister.

Wiceszef MON powtarzał, jak w piątkowej rozmowie w programie "Fakty po Faktach", o idealnym "dream teamie". - Takie trio, czyli prezydent Trzaskowski (Rafał - red.), premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Sikorski (Radosław red.), to by był po prostu Dream Team i ja, jako skromny wiceminister obrony narodowej, chętnie bym się wpisał w ten kierunek - przekazał Tomczyk.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

22 listopada w Koalicji Obywatelskiej odbędą się prawybory, które mają wyłonić kandydata KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Działacze będą wybierać pomiędzy prezydentem Warszawy, wiceszefem PO Rafałem Trzaskowskim, a szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Wyniki będą podane następnego dnia, czyli w sobotę. Wyłoniony w głosowaniu kandydat KO na prezydenta ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.

Wybory prezydenckie odbędą się wiosną przyszłego roku. Andrzej Duda kończy drugą i ostatnią kadencję w sierpniu.

Autorka/Autor:js, mw/akw