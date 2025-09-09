PiS ma nowych posłów. Debiutanci, były wiceminister i członek komisji Macierewicza

Tomasz Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz, Michał Jach złożyli ślubowanie w Sejmie Źródło: TVN24

Nowi posłowie X kadencji Sejmu to Tomasz Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz i Michał Jach. Wypełnili oni miejsca w sejmowych ławach pozostawione po Zbigniewie Boguckim, Adamie Andruszkiewiczu, Pawle Szefernakerze i Marcinie Przydaczu, którzy wybrali pracę w Kancelarii Prezydenta i zgodnie z prawem musieli zrzec się mandatów poselskich.

Ślubowanie psłów Prawa i Sprawiedliwości. Od lewej Tomasza Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz i Michał Jach Źródło: Tomasz Gzell/PAP

Uzupełnianie składu Sejmu, według przepisów, polega na objęciu mandatu przez następnego w kolejności pod względem zdobytych głosów w wyborach parlamentarnych kandydata z tej samej listy. Taka osoba może zrzec się tego prawa i miejsce przysługuje wtedy kandydatowi, który uzyskał następny w kolejności wynik.

Nowi posłowie Prawa i Sprawiedliwości - kim są?

Do Sejmu weszli zarówno debiutanci, jak i doświadczeni parlamentarzyści. Do drugiego grona należy Tomasz Rzymkowski, który w ławach poselskich zasiadał w latach 2015-2023. Do niższej izby parlamentu dostał się z list Kukiz'15, a w 2019 roku dołączył do PiS. Był też wiceministrem edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, kiedy resortem tym kierował Przemysław Czarnek. W wyborach dwa lata temu startował z okręgu sieradzkiego, gdzie zdobył około 17 tys. głosów.

Tomasz Rzymkowski w 2022 roku Źródło: tvn24

W Sejmie po raz pierwszy znalazł się Marek Subocz. W przeszłości nauczyciel języka niemieckiego, piastował urząd radnego powiatu wałeckiego, a od ubiegłorocznych wyborów samorządowych był radnym wojewódzkiego sejmiku zachodniopomorskiego. W tym samym województwie pełnił funkcję wicewojewody w latach 2015-2021. Bez powodzenia do Sejmu startował w każdych wyborach od 2015 roku. W trakcie ostatnich, kiedy startował z okręgu koszalińskiego, głosowało na niego ponad 7,5 tys. wyborców.

Marek Subocz Źródło: Marcin Bielecki/PAP

Bogumiła Olbryś zapowiedziała, że przejdzie na bezpłatny urlop w szkole weterynaryjnej, której jest dyrektorką, kiedy obejmie mandat poselski. Jest też wieloletnią działaczką samorządową PiS z Łomży. Z zawodu jest pielęgniarką, pedagogiem i socjoterapeutką. W radzie miasta Łomży zasiadała w latach 2008-2016, a w latach 2014-2016 była jej wiceprzewodniczącą. Otrzymała poparcie około 10,6 tys. wyborców w okręgu podlaskim.

Bogumiła Olbryś Źródło: TVN24

Ponownie mandat obejmuje Michał Jach, były wojskowy w stopniu majora, wieloletni poseł PiS oraz ekonomista. We wrześniu skończy 74 lata. Choć urodził się w Łomży, politycznie związany jest ze Szczecinem. Swoją karierę w parlamencie rozpoczął w 2005 roku, kiedy startował z listy PiS. Dwa lata później nie uzyskał reelekcji. W 2011 roku znów wybrany do Sejmu, opuścił tę izbę dopiero w 2023 roku. Dwukrotnie przewodniczył Komisji Obrony Narodowej oraz był członkiem tzw. podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. W poprzednich wyborach w okręgu szczecińskim zdobył około 12,4 tys. głosów.

Michał Jach Źródło: TVN24

