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Polska

Pożar skansenu w Sanoku. Zabytkowy kościół w ogniu

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Pożar skansenu w Sanoku
Pożar skansenu w Sanoku
Źródło zdj. gł.: Korso Sanockie
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Pożar wybuchł w nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ogień zajął trzy zabytkowe budynki, w tym drewniany kościół. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 1.20 od pracowników ochrony Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, ogniem objęty był zabytkowy, drewniany kościół pw. świętego Mikołaja - przekazał dyżurny na stanowisku kierowania PSP w Sanoku. Ogień rozprzestrzenił się jeszcze na dwa sąsiednie budynki - dodał.

Na miejscu działa 20 zastępów straży pożarnej. Ogień nie rozprzestrzenia się dalej. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Jak przekazał dyżurny, te działania mogą potrwać do rana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Skalę pożaru widać na nagraniach lokalnego portalu Korso Sanockie.

Skansen zamknięty do odwołania

Nad ranem pojawił się komunikat muzeum. Sanocki skansen pozostanie zamknięty dla turystów do odwołania - poinformowano w mediach społecznościowych.

W związku z pożarem nie odbędą się również zaplanowane na niedzielę wydarzenia: Giełda Staroci na Galicyjskim Rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny.

Źródło: tvn24.pl, Korso Sanockie
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Tagi:
Sanokpożar
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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