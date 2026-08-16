Polska Pożar skansenu w Sanoku. Zabytkowy kościół w ogniu Oprac. Aleksandra Sapeta |

Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdj. gł.: Korso Sanockie

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Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 1.20 od pracowników ochrony Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, ogniem objęty był zabytkowy, drewniany kościół pw. świętego Mikołaja - przekazał dyżurny na stanowisku kierowania PSP w Sanoku. Ogień rozprzestrzenił się jeszcze na dwa sąsiednie budynki - dodał.

Na miejscu działa 20 zastępów straży pożarnej. Ogień nie rozprzestrzenia się dalej. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Jak przekazał dyżurny, te działania mogą potrwać do rana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Skalę pożaru widać na nagraniach lokalnego portalu Korso Sanockie.

Skansen zamknięty do odwołania

Nad ranem pojawił się komunikat muzeum. Sanocki skansen pozostanie zamknięty dla turystów do odwołania - poinformowano w mediach społecznościowych.

W związku z pożarem nie odbędą się również zaplanowane na niedzielę wydarzenia: Giełda Staroci na Galicyjskim Rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny.