Powstanie Warszawskie. Przemówienie Teresy Stanek ps. Mitsuko w 77. rocznicę Godziny "W"

Uczestniczka Powstania Warszawskiego: nie mówcie do nas "bohaterowie"

- Pamiętajcie, proszę was, my nie jesteśmy bohaterami. My byliśmy tylko po prostu obywatelami Podziemnego Państwa Polskiego. Pamiętajcie, bierzcie przykład nie z męstwa, tylko z rozumnego myślenia. Wy służycie teraz Polsce. Wy musicie myśleć, musicie się uczyć, musicie brać przykład. Nie mówić do nas "bohaterowie", tylko wziąć przykład, który wam będzie służył do podejmowania dalszych działań dla Polski i dla siebie - mówiła Stanek.