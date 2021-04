Pytał Zaradkiewicz, wnioskował Bodnar. Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego

Sprawa dotyczącą powołań sędziów do Sądu Najwyższego na podstawie uchwał poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa oraz uprawnień do pełnienia funkcji I prezesa i prezesów Sądu Najwyższego przez takich sędziów została umorzona przez Trybunał Konstytucyjny. Pytania do TK w tej sprawie skierował latem 2019 roku sędzia Kamil Zaradkiewicz.