Zalania, nieprzejezdne drogi. Co się dzieje na Dolnym Śląsku?

"Krytyczna sytuacja"

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Wody Polskie) poinformował o "krytycznej" sytuacji na zbiornikach Międzygórze na Wilczce i Stronie Śląskie na Morawie; woda przelewa się, a obsługa techniczna zbiorników utraciła możliwość ich kontrolowania. Przepełnienie zbiorników powoduje, że zagrożone zalaniem są miejscowości w gminie Bystrzyca Kłodzka; zarządzono ewakuację mieszkańców niżej położonych wsi; gmina wstrzymała pracę oczyszczalni ścieków. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma zachęcała mieszkańców mniejszych miejscowości w swej gminie do wcześniejszej ewakuacji. Na potrzeby ewakuowanych przygotowano kilkaset miejsc noclegowych w szkołach i w pałacu w Gorzanowie. Burmistrz Kłodzka Michał Piszko poinformował z kolei po północy w mediach społecznościowych, że "woda w kranach nie nadaje się już do celów spożywczych". "W związku z możliwością skażenia przez wody powodziowe ujęć wody pitnej dla miasta Kłodzka, zaleca się korzystać z wody tylko w celach gospodarczych" - głosi komunikat kłodzkich wodociągów.