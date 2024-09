Walka z czasem. "Nie chodzi o to, żeby tylko obronić miasto"

Odrobiliśmy lekcję po 1997 roku. Myśmy naprawdę się dobrze do tej powodzi przygotowywali - mówił w niedzielę w "Faktach po Faktach" senator i były prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. Zaznaczył jednocześnie, że "nie chodzi o to, żeby tylko obronić miasto". - Są takie miejscowości, gdzie są stare wały poniemieckie, gdzie może dojść do przesiąków, może dojść do przerwania wałów - alarmował.

- Wiedzieliśmy, że ta woda do nas idzie. My z wielką pokorą podchodzimy do tego, co się wydarzyło na południu. Tam samorządowcy, mieszkańcy tych miast i gmin, nie mieli tyle czasu, co my. My mieliśmy co najmniej te pięć, sześć dni, żeby się do tego przygotować. I tak się stało. Trzeba mieć naprawdę ogromną pokorę do natury i do zjawisk, których się nie da przewidzieć - mówił senator.