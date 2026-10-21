Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Potrzeba zmian w dostępie do broni? Debata w TVN24+

|
Na strzelnicy ćwiczyli policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Nawrocki: zwracam się o podjęcie dyskusji o dostępie do broni w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pozwolenie na broń ma ponad 400 tysięcy Polaków - to jeden procent społeczeństwa. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego to za mało. W debacie w TVN24+ eksperci będą dyskutować o tym, czy zmiany w przepisach przysłużyłyby się bezpieczeństwu Polski i jej mieszkańców. Początek rozmowy w środę o godzinie 15.

Zobacz wszystkie debaty w TVN24+ >>>

O rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji o dostępie do broni zaapelował 25 września prezydent Karol Nawrocki. Polityk przekonywał podczas otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach w Mazowieckiem, że w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej Polska pozostaje w tej kwestii "na samym końcu".

- Zaledwie około jednego procenta obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi ją obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie, przechodziłem całą procedurę oficjalną dostępu do broni - mówił prezydent.

Według danych policji za 2025 rok, w Polsce wydano jak dotąd ponad 410 tysięcy pozwoleń na broń, a liczba zarejestrowanych sztuk broni przekracza milion.

Debata w TVN24+

Czy to za mało? Czy w Polsce powinna nastąpić zmiana przepisów, która ułatwiłaby obywatelom dostęp do broni? A może przepisy nie wymagają modyfikacji, ale powinno się zachęcać Polaków do zdobywania pozwoleń? Co rodzi więcej zagrożeń - wysoka czy niska liczba broni w prywatnych domach?

Na te pytania odpowiadać będą goście debaty w TVN24+. Start w środę o godzinie 15 w TVN24+ >>>

Gośćmi debaty będą:

  • dr hab. n. med. Grzegorz Opielak - lekarz psychiatra, pracujący w Centrum Terapii Dialog w Warszawie,
  • kpt. rez. Maciej Lisowski - ekspert ds. wojskowości i obronności,
  • Mariola Wołoszyn - emerytowana oficer policji, psycholożka, wykładowczyni Collegium Civitas.

Dyskusję poprowadzi Marta Klos.

Więcej debat, w tym o reagowaniu w sytuacjach kryzysowych, systemie kaucyjnym, przemocy domowej, patoschroniskach dla zwierząt czy chińskiej motoryzacji, znajdziesz tutaj.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
brońKarol Nawrocki
Czytaj także:
Donald Trump, Larry Ellison, Masayoshi Son i Sam Altman
Trump chce, by firmy płaciły "dywidendę" za centra danych
BIZNES
Tragiczny wypadek w Kodłutowie. Nie żyje 24-latek
Kierowca potrącił łosia, auto wylądowało w polu. Zginął pasażer
WARSZAWA
imageTitle
Paryż ma problem. Trzy gwiazdy kontuzjowane po hicie
EUROSPORT
Pozostawił samochód na wysepce ronda i poszedł
Auto "zaparkował" na rondzie i odszedł. Znaleźli go w rowie
Katowice
imageTitle
Gorąco po słowach z trybun. LeBron James sprowokowany
EUROSPORT
Władimir Putin
Putin uwolnił amerykańskiego nauczyciela. Na prośbę Trumpa
Świat
imageTitle
Pozwolili mu grać z zakrzepem. Usłyszał groźną diagnozę
EUROSPORT
W tubce pasty do zębów ukryty był biały proszek
Sprawdzili tubkę, która miała trafić do więźnia. To nie była pasta do zębów
Lublin
Witkoff Putin
Witkoff spotkał się z Putinem. Przyjechał z dokumentami
Świat
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Więcej mieszkań na wynajem, ceny w dół
BIZNES
Supertajfun Champi sunie po Pacyfiku
Champi szaleje. To najsilniejsza burza tego roku
METEO
Karol Nawrocki
Politycy PiS nie ukrywają. Prezydent "będzie gryzł"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Poseł Paweł Szrot
Zgrzyt na prawicy. Poseł PiS mówi o wyczerpanej formule, radni reagują. "Centrala będzie dumna"
Michał Malinowski
Trump
Ma fatalne sondaże, straszy "głupkokratami": właśnie to chcą zrobić Ameryce
Świat
Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, ubiegający się o reelekcję, już zagłosował w wyborach prezydenckich (4 października 2026 roku)
Lula i Bolsonaro chcą się wykluczyć. Do wyborów kilka dni
Świat
Kradł w sklepie, potem zasnął na sofie w siłowni. Dzień zakończył na komendzie
Kradł, pił i zasypiał. Mandatami się "nie przejmował, bo i tak wraca"
Trójmiasto
Elon Musk
Musk rozważa fuzję swoich firm. "Połączenie ma wiele zalet"
BIZNES
Swiatosław Szeremeta
Radny obwodu lwowskiego "osobą niepożądaną"? Sikorski: podpisałem
Polska
Ukradł samochód w Czechach, został zatrzymany w Radomiu
Ukradł samochód w Czechach, zatrzymali go w Radomiu
WARSZAWA
imageTitle
"Tu tkwi pułapka". Taki był sezon Świątek
EUROSPORT
Przepakowywali w lesie towar
Przyleciały balonami z Białorusi, przepakowywali je w lesie
Białystok
Polaków czekają drogie wakacje
Obiecywali szybkie zarobki i luksusowe życie. "To zwykła iluzja"
BIZNES
imageTitle
"Nie widzę przyszłości w snookerze". Wstrząsające wyznanie przed kamerą
EUROSPORT
Lekarz w Demokratycznej Republice Konga
Najludniejszy kraj Afryki z pierwszym przypadkiem zakażenia ebolą
Zdrowie
Ciało mężczyzny znalezione w pustostanie
Ciało w pustostanie. 49-latek z zarzutem zabójstwa
Wrocław
Akcja gaśnicza trwała do 19.30
Spłonął budynek, straty wynoszą około 800 tysięcy. Policjanci zatrzymali czworo nastolatków
Białystok
30-latka w ciągu niespełna dwóch godzin "dwukrotnie" straciła prawo jazdy
W ciągu dwóch godzin dwa razy straciła prawo jazdy
Kujawsko-Pomorskie
Skutki rosyjskiego ataku w obwodzie czernihowskim - 21.10.2026 r.
Wysłannik USA w Rosji. Rosjanie całą noc atakowali Ukrainę
Świat
GettyImages-1072307540
Nie żyje Kyle Kennedy. Jej śmierć przypomina o dramatycznej historii rodziny
Świat
Potrącony 3-latek w Jedliczu. Dziecko trafiło do szpitala w stanie ciężkim. Policja wyjaśnia szczegóły
Trzylatek potrącony na terenie przedszkola. Trzy osoby przesłuchane, nie ma zarzutów
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica