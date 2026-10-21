Potrzeba zmian w dostępie do broni? Debata w TVN24+
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O rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji o dostępie do broni zaapelował 25 września prezydent Karol Nawrocki. Polityk przekonywał podczas otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach w Mazowieckiem, że w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej Polska pozostaje w tej kwestii "na samym końcu".
- Zaledwie około jednego procenta obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi ją obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie, przechodziłem całą procedurę oficjalną dostępu do broni - mówił prezydent.
Według danych policji za 2025 rok, w Polsce wydano jak dotąd ponad 410 tysięcy pozwoleń na broń, a liczba zarejestrowanych sztuk broni przekracza milion.
Debata w TVN24+
Czy to za mało? Czy w Polsce powinna nastąpić zmiana przepisów, która ułatwiłaby obywatelom dostęp do broni? A może przepisy nie wymagają modyfikacji, ale powinno się zachęcać Polaków do zdobywania pozwoleń? Co rodzi więcej zagrożeń - wysoka czy niska liczba broni w prywatnych domach?
Na te pytania odpowiadać będą goście debaty w TVN24+. Start w środę o godzinie 15 w TVN24+ >>>
Gośćmi debaty będą:
- dr hab. n. med. Grzegorz Opielak - lekarz psychiatra, pracujący w Centrum Terapii Dialog w Warszawie,
- kpt. rez. Maciej Lisowski - ekspert ds. wojskowości i obronności,
- Mariola Wołoszyn - emerytowana oficer policji, psycholożka, wykładowczyni Collegium Civitas.
Dyskusję poprowadzi Marta Klos.
Więcej debat, w tym o reagowaniu w sytuacjach kryzysowych, systemie kaucyjnym, przemocy domowej, patoschroniskach dla zwierząt czy chińskiej motoryzacji, znajdziesz tutaj.