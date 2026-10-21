Polska Potrzeba zmian w dostępie do broni? Debata w TVN24+ Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Nawrocki: zwracam się o podjęcie dyskusji o dostępie do broni w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji o dostępie do broni zaapelował 25 września prezydent Karol Nawrocki. Polityk przekonywał podczas otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach w Mazowieckiem, że w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej Polska pozostaje w tej kwestii "na samym końcu".

- Zaledwie około jednego procenta obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi ją obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie, przechodziłem całą procedurę oficjalną dostępu do broni - mówił prezydent.

Według danych policji za 2025 rok, w Polsce wydano jak dotąd ponad 410 tysięcy pozwoleń na broń, a liczba zarejestrowanych sztuk broni przekracza milion.

Debata w TVN24+

Czy to za mało? Czy w Polsce powinna nastąpić zmiana przepisów, która ułatwiłaby obywatelom dostęp do broni? A może przepisy nie wymagają modyfikacji, ale powinno się zachęcać Polaków do zdobywania pozwoleń? Co rodzi więcej zagrożeń - wysoka czy niska liczba broni w prywatnych domach?

Na te pytania odpowiadać będą goście debaty w TVN24+. Start w środę o godzinie 15 w TVN24+ >>>

Gośćmi debaty będą:

dr hab. n. med. Grzegorz Opielak - lekarz psychiatra, pracujący w Centrum Terapii Dialog w Warszawie,

kpt. rez. Maciej Lisowski - ekspert ds. wojskowości i obronności,

Mariola Wołoszyn - emerytowana oficer policji, psycholożka, wykładowczyni Collegium Civitas.

Dyskusję poprowadzi Marta Klos.

Więcej debat, w tym o reagowaniu w sytuacjach kryzysowych, systemie kaucyjnym, przemocy domowej, patoschroniskach dla zwierząt czy chińskiej motoryzacji, znajdziesz tutaj.