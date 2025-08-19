Posiedzenie bez Tuska. "My będziemy pracować, a premier będzie reprezentował Polskę"

Posiedzenie rządu bez Donalda Tuska Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek po godz. 12 rząd zebrał się na posiedzeniu, na którym zajmie się m.in. projektem zaostrzającym kary za sprowadzenie zagrożenia pożarowego. W porządku jest również projekt przewidujący surowsze kary za ataki na funkcjonariuszy publicznych oraz ratowników medycznych. Posiedzeniu przewodniczy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Pan premier Tusk reprezentuje nasz kraj w rozmowach koalicji chętnych - poinformował wicepremier. Jak dodał, chwilę później odbędzie się "nieformalne łączenie online z liderami Rady Europejskiej, z innymi szefami rządów państw w ramach struktury Unii Europejskiej". Zaznaczył, że to "dwa spotkania dzisiaj kluczowe dla informacji po wczorajszych wydarzeniach w Waszyngtonie i kluczowe dla kolejnych dni spotkań przed - miejmy nadzieję - upragnionym, sprawiedliwym i trwałym pokojem".

"Dynamika przyspieszyła"

- Udział pana premiera jest ważny z uwagi na to, że dynamika przyspieszyła, a ostatnie godziny i dni pokazują, w jak ważnym momencie jesteśmy dla świata i Europy - podkreślił. - My będziemy tu pracować, a pan premier (w rozmowie - red.) z liderami europejskimi będzie reprezentował Polskę - powiedział szef MON.

We wtorek rano rzecznik rządu Adam Szłapka informował, że o godzinie 12 premier Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu online tak zwanej koalicji chętnych, czyli grupy krajów, które chcą wspierać Ukrainę, a o godz. 13 szef rządu będzie uczestniczyć w spotkaniu Rady Europejskiej. Centrum Informacyjne Rządu doprecyzowało, że oba spotkania będą dotyczyć omówienia wyników poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD