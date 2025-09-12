Logo strona główna
Polska

Co wydarzy się w dziś w ONZ? Takie posiedzenie "po raz pierwszy w historii"

Rada Bezpieczeństwa ONZ (27.11.2024)
"Po raz pierwszy w historii" pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po wniosku Polski
Źródło: TVN24
Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby Polska występowała z wnioskiem o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ - zauważył korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. W TVN24 objaśniał, jak ma przebiegać posiedzenie, zwołane po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Przekazał też, co ma być "myślą przewodnią" wystąpienia polskiego przedstawiciela.
Kluczowe fakty:
  • W nocy z wtorku na środę, gdy trwał zmasowany atak Rosji na Ukrainę, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wojsko podjęło działania, doszło do zestrzelenia obiektów.
  • Po tych wydarzeniach na wniosek Polski zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
  • O tym, co po kolei wydarzy się w nowym Jorku w piątek wieczorem i czyich wystąpień można się spodziewać, mówił korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

W piątek o godzinie 21 czasu polskiego odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Polskę będzie reprezentował tam wiceszef MSZ Marcin Bosacki.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona zwrócił na antenie TVN24 uwagę, że "Organizacja Narodów Zjednoczonych ma 80 lat i w ciągu tych 80 lat nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby Polska występowała z wnioskiem o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ". - Dzieje się to dzisiaj po raz pierwszy w historii - podkreślił.

Wyjaśniał przy tym, że "Radę Bezpieczeństwa ONZ może zwołać każde państwo, które jest w sytuacji zagrożenia".

Wrona przekazał, że "podczas wystąpienia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki będzie chciał przedstawić prawdę, będzie chciał przedstawić naszą stronę i to jest jego najważniejsze zadanie".

Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Oświadczenie, informacja od ONZ, wystąpienie Bosackiego. Co nas czeka?

Dziennikarz mówił też o tym, czego można się spodziewać wieczorem. Przekazał, że Bosacki ma wylądować w Nowym Jorku "po godzinie 18 polskiego czasu i będzie musiał błyskawicznie dojechać do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby pojawić się tam około godziny 20.45".

- O godzinie 20.45 powinien rozpocząć się briefing, powinno rozpocząć się wygłoszenie krótkiego oświadczenia dla mediów w imieniu Polski - objaśniał. - Później godzina 21 to już właściwe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ - dodał, opisując kolejny krok.

Jak będzie wyglądało posiedzenie? - Najpierw wystąpienie przedstawicielki Organizacji Narodów Zjednoczonych, która przedstawi te fakty, które ONZ-owi udało się zebrać. Później głos zabiorą członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i dopiero po tych kilkunastu wystąpieniach głos będzie mógł zabrać kraj zaproszony na obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tym wypadku tym pierwszym państwem jest Polska, bowiem to na nasz wniosek to posiedzenie jest zwoływane - mówił.

- Wtedy wiceminister Marcin Bosacki będzie chciał poinformować świat o szczegółach dotyczących tego, co się wydarzyło i będzie, jak się dowiadujemy, walczył z dezinformacją, propagandą rosyjską. Ale też myślą przewodnią jego wystąpienia ma być to, że drony to są maszyny, które niosą chaos i śmierć - oznajmił korespondent "Faktów" TVN. Później w dyskusji głos zabiorą kolejne zaproszone państwa.

- Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, które potrwa około półtorej godziny, po godzinie 23 polskiego czasu odbędzie się briefing wiceministra Bosackiego dla polskich mediów - dodał Wrona.

rada bezpieczeństwa onz

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Evan Schneider / UN Photo

USARosjabezpieczeństwoOrganizacja Narodów ZjednoczonychWojna w UkrainieAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne RosjiNATO
