Polska

Latał 127 razy w ciągu roku. Poseł: wstaję o drugiej w nocy, w domu jestem o północy

Bartosz Romowicz
Bartosz Romowicz tłumaczy swoje częste loty na koszt podatnika
Źródło: #BezKitu TVN24
Goście programu "#BezKitu" w TVN24 mówili o języku parlamentarzystów oraz o poselskich lotach samolotami na koszt podatników. Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz tłumaczył, dlaczego w ubiegłym roku odbył 127 lotów za ponad 100 tysięcy złotych.

W programie "#BezKitu" TVN24 posłanka KO Dorota Łoboda zapewniła, że nie używa w Sejmie i poza nim takiego języka jak jej partyjny kolega. Artur Łącki, bo o nim mowa, w czwartek z mównicy sejmowej powiedział: "przedsiębiorca, wracając do domu o godzinie 17, nie siada z rodziną i nie rozmawia, tylko siada, k***a, do faktur". - Natomiast też wrzucę swój kamyczek do ogródka mediów, że państwo, pokazując to, opowiadając o tym, nagłaśniają cały ten temat - powiedziała posłanka Łoboda.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Artur Łącki
"K***a" z sejmowej mównicy. Poseł tłumaczy: to normalne słownictwo
Tomasz Pupiec
Radna Gdańska Sylwia C. usłyszała zarzuty
Kazała taksówkarzowi wracać do "swojego kraju". Radna KO z zarzutami
Trójmiasto
pompki ćwiczenia sport
Gdy przeklinasz, jesteś silniejszy? Naukowcy sprawdzili
Zdrowie

Prowadzący program Radomir Wit zastrzegł, że nagłaśnia tę sprawę, bo jego zdaniem nie wolno używać takiego wulgarnego języka publicznie. - Tak, ale poszło w świat. I to, co powiedział poseł Łącki... Gdyby to samo powiedział bez tego słowa, to do tych wszystkich przedsiębiorców, do których on chciał dotrzeć, być może ta informacja by nie dotarła - mówiła posłanka KO.

Dorota Łoboda o wulgaryzmach w Sejmie: wrzucę swój kamyczek do ogródka mediów
Źródło: #BezKitu TVN24

127 lotów w roku. Samolot najlepszy

W programie został też poruszony wątek częstych przelotów samolotem na koszt podatnika. Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz - jak ustalił Radomir Wit - odbył w samym 2025 roku 127 lotów za ponad 112 tysięcy złotych. Posiedzenia Sejmu są co około dwa tygodnie. Skąd zatem tyle lotów?

- Też tak się zdarza, że posłowie poza tygodniem parlamentarnym przylatują czy przyjeżdżają do Warszawy po to, żeby załatwiać sprawy w ministerstwach - tłumaczył Bartosz Romowicz.

Tysiące lotów, miliony złotych. Kto jest rekordzistą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tysiące lotów, miliony złotych. Kto jest rekordzistą

Sebastian Zakrzewski

Poseł Polski 2050 opisał swój dzień pracy, kiedy nie ma posiedzenia Sejmu.

- Wstaję o drugiej w nocy i wsiadam do samochodu. Jadę dwie i pół godziny na lotnisko, lecę do Warszawy, jestem około godziny 7.30 w Warszawie. Od godziny 8 do godziny 20 umawiam spotkania w różnych ministerstwach, w mediach i o godzinie 21 jadę na lotnisko. Jadę do domu. O północy jestem w Rzeszowie - powiedział Bartosz Romowicz.

Gość programu dodał, że wynajmował także samochód za publiczne pieniądze, ale w styczniu zrezygnował z tego. Przekonywał, że samolot "to jest najszybszy i najbardziej skuteczny środek komunikacji" w jego przypadku - ze względu na to, że mieszka na Podkarpaciu.

OGLĄDAJ: Język (nie)parlamentarny. "Niektóre rzeczy należy po prostu przemilczeć"
pc

Język (nie)parlamentarny. "Niektóre rzeczy należy po prostu przemilczeć"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czerwiński/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

