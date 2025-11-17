Kiedy do polskich domów trafi "Poradnik bezpieczeństwa"?

Kosiniak-Kamysz o najnowszym "Poradniku bezpieczeństwa" Źródło: TVN24

28 sierpnia zaprezentowano "Poradnik bezpieczeństwa" przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Został on opublikowany na stronie rządowej, a podczas konferencji szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że "trafi niedługo do każdego domu".

"Poradnik bezpieczeństwa" to praktyczny przewodnik, który zawiera niezbędne informacje umożliwiające każdemu obywatelowi naszego kraju skuteczne przygotowanie do sytuacji kryzysowych, takich jak działania zbrojne, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury. Według ministra obrony ma nas przygotować na "każdą sytuację kryzysową". Są w nim również zalecenia w sprawie reagowania na akty dywersji, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich dniach. Z informacji opublikowanych na stronie rządowej wynika, że "dystrybucja papierowej wersji 'Poradnika bezpieczeństwa" rozpocznie się na jesieni 2025 roku" i stopniowo dotrze on "do każdego gospodarstwa domowego w Polsce". Jak relacjonowały media, w połowie września szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że "Poradnik bezpieczeństwa" trafi do polskich domów "na początku przyszłego roku".

Kiedy więc możemy się go spodziewać? Portal tvn24.pl zapytał o konkrety dystrybucji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kiedy wersja papierowa "Poradnika bezpieczeństwa"?

Z odpowiedzi Departamentu Komunikacji Społecznej resortu wynika, że poradnik jest jeszcze w druku. "Jeszcze w grudniu planujemy rozpocząć dystrybucję 'Poradnika Bezpieczeństwa' w wersji książeczki. Łącznie wyprodukujemy do 16 milionów egzemplarzy, które trafią do wszystkich gospodarstw domowych w całym kraju. W porozumieniu z kolporterem, MSWiA ustali szczegółowy harmonogram dystrybucji" - czytamy w odpowiedzi MSWiA. Polacy będą również mieli możliwość odebrania poradnika w najbliższym urzędzie miasta lub gminy.

Obecnie wersję cyfrową poradnika można pobrać w formie PDF do wydrukowania ze stron urzędów administracji publicznej.