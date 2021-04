Naczelny jednego z dzienników Polska Press zwolniony, nieoficjalne informacje o odwołaniu kolejnego

Marek Twaróg, redaktor naczelny "Dziennika Zachodniego", należącego do Polska Press, został zwolniony - przekazał w czwartek dziennikarz gazety, Marcin Zasada. Wieczorem Onet poinformował nieoficjalnie także o zmianie kierownictwa "Gazety Krakowskiej". W grudniu ubiegłego roku państwowy koncern PKN Orlen poinformował o zakupie wydawnictwa. - Przejmujemy 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych - mówił wówczas Daniel Obajtek, prezes Grupy Orlen.

Informację o zwolnieniu redaktora naczelnego "Dziennika Zachodniego" przekazał w czwartek w mediach społecznościowych jeden z dziennikarzy, Marcin Zasada. "Marek Twaróg, redaktor naczelny Dziennika Zachodniego został dziś zwolniony przez nowy funkcjonariat PP (Polska Press - red.). Marek Twaróg był najlepszym naczelnym DZ, a miałem ich w tej gazecie 5. Dodam tylko, że politycznym czynownikom uschną kiedyś ręce za to, co zrobili i robią z mediami w PL" - napisał na Twitterze Zasada.

Onet: zmiany także w "Gazecie Krakowskiej"

Zakup Polska Press przez Orlen

W połowie marca Rzecznik Praw Obywatelskich skierował bezpośrednio do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, w tym zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. 8 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezesa UOKiK do czasu rozstrzygnięcia przez sąd odwołania złożonego przez RPO.

- Myśmy Polska Press przejęli zgodnie z ładem korporacyjnym, przejęliśmy zgodnie z ostateczną decyzją prezesa UOKiK i wpinamy ją w całe zarządzanie segmentowe. Trudno wstrzymać to, co już zostało zrealizowane, my mamy już nabyte te udziały. Musimy wykonywać prawo udziału, bo gdybyśmy nie wykonywali, działalibyśmy na szkodę całego Orlenu - tak decyzję sądu komentował w połowie kwietnia prezes Daniel Obajtek w "Radiu Maryja".