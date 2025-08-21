Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, prowadzącego uderzenia na terytorium Ukrainy – w tym z użyciem rakiet hipersonicznych – w polskiej przestrzeni powietrznej operują samoloty Sił Powietrznych oraz lotnictwa sojuszniczego" - czytamy w porannym komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych na X.
Jak dodano, "zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie dostępne siły i środki". "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości".
Wojsko zapewnia, że "działania mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, w szczególności w rejonach graniczących z obszarami objętymi działaniami wojennymi".
Dowództwo operacyjne pozostaje w stałej gotowości do reagowania i monitoruje rozwój sytuacji - napisano.
