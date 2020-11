Papież utworzył nową eparchię Kościoła greckokatolickiego w Polsce

Nuncjatura podała, że siedzibą nowej eparchii będzie Olsztyn, a kościołem katedralnym cerkiew pod wezwaniem Pokrowy (Opieki) Matki Bożej. "Nowa eparchia zostanie włączona do metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce" – poinformowano.

Do czasu objęcia eparchii przez jej pierwszego biskupa (ks. Arkadiusza Trochanowskiego) obowiązki administratora eparchii olsztyńsko-gdańskiej będzie pełnić metropolita przemysko-warszawski abp. Eugeniusz Popowicz.

Zmiana granic archieparchii

Papież zmienił także nazwę obecnej eparchii wrocławsko-gdańskiej na eparchię wrocławsko-koszalińską, z dotychczasową siedzibą we Wrocławiu.

Urodzony w Szprotawie

Ksiądz Arkadiusz Trochanowski, mianowany przez papieża Franciszka biskupem eparchii olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce, urodził się 6 stycznia 1973 roku w Szprotawie. W latach 1994-2000 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Inkardynowany do eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. W 2000 roku uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 2000 roku we Wrocławiu z rąk bp. Włodzimierza R. Juszczaka, biskupa eparchii wrocławsko-gdańskiej.

W latach 2000-2001 pracował, jako wikariusz we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oławie i Oleśnicy. Podjął też studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a tytuł doktora teologii z ekumenizmu uzyskał w 2012 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzy lata później uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. W 2001 roku został proboszczem parafii w Wałczu i pełni ten urząd do chwili obecnej. W latach 2001-2016 był też proboszczem parafii w Szczecinku.