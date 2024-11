Polska na wojnie kognitywnej? "Społeczeństwo nie będzie nawet rozumiało, co się z nim dzieje"

Członkini komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich prof. Irena Lipowicz powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24, że Polacy, chociaż zdają sobie sprawę z toczącej się wojny w Ukrainie , uważają, że dotyczy to ich w niewielkim stopniu.

W wojnie kognitywnej - jak wyjaśniają specjaliści NATO - ludzki umysł staje się polem bitwy. Celem jest zmiana nie tylko tego, co ludzie myślą, ale także jak myślą i jak działają. Skutecznie prowadzona, kształtuje i wpływa na indywidualne i grupowe przekonania oraz zachowania, sprzyjając taktycznym lub strategicznym celom agresora. W skrajnej formie może doprowadzić do rozłamu i rozpadu całego społeczeństwa, aby nie miało ono już zbiorowej woli przeciwstawienia się zamiarom przeciwnika.

"Niezwykle zaawansowane instrumenty" Rosji i Białorusi

Prof. Lipowicz: dezinformacja oddziałuje na całą polską infosferę

- Jest bardzo dobrze skierowana na młodych mężczyzn w wieku poborowym. Proszę spojrzeć na Gruzję . To przecież był kraj entuzjastyczny wobec Unii Europejskiej i NATO, a widzimy, co się ostatnio stało - zwróciła uwagę profesor Lipowicz.

- Agresja niemilitarna to jest poddawanie państwa próbom we wszystkich elementach naszych wartości - dodała. Ostrzegła, że działania te "mogą spowodować zdecydowaną zmianę poglądów całego społeczeństwa". - To społeczeństwo nie będzie nawet dobrze rozumiało, co się z nim dzieje, bo w bańce informacyjnej będą dostarczane takie informacje, jakich pragnie, a one będą coraz bardziej negatywne - podkreśliła.