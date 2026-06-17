Polska i Niemcy zacieśniają współpracę obronną. Podpisano nową umowę

Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umowy z Niemcami: nie ma bezpieczeństwa bez Polski, nie ma bezpieczeństwa bez Niemiec Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius spotkali się w środę w siedzibie MON przy warszawskiej ulicy Klonowej. Podczas spotkania odbywającego się w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisana została nowa polsko-niemiecka umowa o współpracy obronnej.

Boris Pistorius i Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umowy o współpracy obronnej Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Umowa ta - podało MON - "będzie stanowiła podstawę prawną określającą nowe, aktualne ramy wzajemnej współpracy Stron w sprawach obronności". "Inicjatywa ma na celu usystematyzowanie bieżącej współpracy operacyjnej, uwzględniając aktualną sytuację bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej" - wskazał resort.

Podpisana w środę umowa zastąpi obowiązującą dotąd Umowę ramową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie w czerwcu 2011 r.

Kosiniak-Kamysz o nowej umowie z Niemcami: otwiera pola współpracy

Kosiniak-Kamysz na konferencji po podpisaniu umowy powiedział, że otwiera ona nowe pola współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, nowych technologii, w szczególności działań w kosmosie czy w obszarze mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury. Umowa - dodał - dotyczy ponadto wspólnej odpowiedzialności i wspólnego dowództwa na Morzu Bałtyckim.

- Nie ma bezpieczeństwa bez Polski, bez Niemiec, nie ma bezpieczeństwa bez naszych wartości, bez naszego udziału w UE i NATO - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Boris Pistorius i Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Podziękował niemieckiemu ministrowi Borisowi Pistoriusowi między innymi za zaangażowanie niemieckich wojsk inżynieryjnych we wspólną budowę Tarczy Wschód - systemu zabezpieczeń na granicy Polski z Białorusią.

Kosiniak-Kamysz powiedział też, że 30 procent polskiego eksportu trafia do RFN. - Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm, chcemy współpracy gospodarczej - dodał.

Szef MON zaznaczył, że z ministrem Pistoriusem rozmawiali również o wspólnej historii Polski i Niemiec, ale skupiają się najbardziej na przyszłości, bo na nią - jak podkreślił - mają największy wpływ.

Czego dotyczy nowa umowa z Niemcami?

Jak opisywaliśmy wcześniej, nowe regulacje obejmują przede wszystkim obszary mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego, domeny morskiej, w tym współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa czy przestrzeni kosmicznej. Umowa rozszerza ponadto dotychczasową współpracę rodzajów sił zbrojnych i wojsk oraz "odzwierciedla zainteresowanie pogłębianiem przez obie strony swoich zdolności, jak również wychodzeniem naprzeciw nowym wyzwaniom technologicznym i ich zastosowaniem na polu walki".

Ze źródeł PAP w Berlinie wynika, że niemiecki rząd sygnalizował gotowość podpisania szerszej umowy, lustrzanej do traktatu z Francją czy z Wielką Brytanią, zawierającej gwarancje bezpieczeństwa, ale na taki format nie było zgody ze strony Polski. Według szefa MSZ Radosława Sikorskiego, taki traktat nie zostałby ratyfikowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.

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