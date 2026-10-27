Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu, posłowie Polski 2050 poszli na urodziny polityka PiS

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Polska 2050 pogrąża się w coraz głębszym chaosie po tym, jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nieoczekiwanie i bez konsultacji ogłosiła odejście z rządu. W następstwie została wyrzucona z ugrupowania. Politycy Polski 2050 nie mają pewności, kto zostanie ich nowym liderem. Trzy nasze źródła uważają, że start Szymona Hołowni jest "mało prawdopodobny", ale zastrzegają, że były marszałek Sejmu może jeszcze zmienić zdanie.