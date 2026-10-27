Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu, posłowie Polski 2050 poszli na urodziny polityka PiS

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Niespodziewana dymisja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz nie zasmuciła polityków Polski 2050 na tyle, by zrezygnowali z udziału w urodzinach Marcina Ociepy, wiceprzewodniczącego klubu PiS. Jak ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, udali się na przyjęcie tuż po tym, jak ministra funduszy napisała o odejściu z rządu Donalda Tuska. W obliczu kryzysu partia szuka nowego lidera, a część posłów rozgląda się za miejscem na listach innych partii lub pracą poza polityką.Artykuł dostępny w subskrypcji
Polska 2050 pogrąża się w coraz głębszym chaosie po tym, jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nieoczekiwanie i bez konsultacji ogłosiła odejście z rządu. W następstwie została wyrzucona z ugrupowania. Politycy Polski 2050 nie mają pewności, kto zostanie ich nowym liderem. Trzy nasze źródła uważają, że start Szymona Hołowni jest "mało prawdopodobny", ale zastrzegają, że były marszałek Sejmu może jeszcze zmienić zdanie.