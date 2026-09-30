Polska Połowa Polaków gotowa do ewakuacji w pół godziny. Nowy sondaż

Alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nowy sondaż IBRiS dla PAP ukazał się w środę. Według niego prawie połowa Polaków (48,8 proc.) deklaruje, że spakowałaby się do ewakuacji w 30 minut. 37,1 proc. ocenia, że nie zdołałoby przygotować się w tym czasie, a 14,2 proc. nie potrafi tego wskazać. Gotowość do szybkiej ewakuacji częściej deklarują mężczyźni niż kobiety (56 proc. wobec 42 proc.). W największych miastach na przygotowanie się do wyjazdu w ciągu pół godziny wskazuje 55 proc. badanych. W średnich miastach jest to 50 proc., a na wsi i w małych miastach po 46 proc.

Czy Polacy mają do kogo zwrócić się o pomoc

Według badania 67,6 proc. respondentów deklaruje, że ma w swoim otoczeniu osobę, np. sąsiada, do której może zwrócić się o pomoc w sytuacji kryzysowej. Takiej możliwości nie ma 24,7 proc. badanych. Wyniki są zróżnicowane ze względu na wiek oraz miejsce zamieszkania. Najczęściej możliwość zwrócenia się o pomoc w sytuacji kryzysowej wskazują badani w wieku 60 lat i więcej (75 proc.). Dla porównania, wśród osób w wieku 18-29 lat odsetek ten wynosi 62 proc. Poza tym mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy małych miast deklarują, że mają w swoim otoczeniu osobę, do której można zwrócić się o pomoc (71 proc. mieszkańców wsi wobec 62 proc. mieszkańców małych miast).

W razie zagrożenia 61,4 proc. badanych wolałoby działać wspólnie z innymi osobami z okolicy. Samodzielne działanie wybiera 25,8 proc. respondentów, a 12,8 proc. nie ma zdania. Gotowość do wspólnego działania rośnie wraz z wiekiem. Deklaruje ją 46 proc. osób w wieku 18-29 lat, 55 proc. badanych w wieku 30-39 lat, 63 proc. w grupie 40-49 lat, 58 proc. wśród osób w wieku 50-59 lat i 72 proc. badanych po 60. roku życia. Wspólne działanie częściej wybierają mieszkańcy wsi niż mieszkańcy małych miast - 67 proc. wobec 55 proc. W średnich miastach taką odpowiedź wskazuje 59 proc. badanych, a w największych miastach 63 proc.

Czy wiemy, gdzie szukać informacji w razie zagrożenia

Nieco ponad połowa respondentów wie, gdzie szukać wiarygodnych informacji i komunikatów w sytuacji zagrożenia. Tak odpowiada 53 proc. badanych. 25,3 proc. przyznaje, że nie wie, gdzie ich szukać, a 21,7 proc. nie potrafi tego ocenić. Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że wiedzą, gdzie szukać wiarygodnych informacji (59 proc. wobec 47 proc.). Różnice widać również ze względu na miejsce zamieszkania. W największych miastach taką wiedzę deklaruje 59 proc. respondentów, a na wsi 47 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla PAP od 19 do 27 września 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).