Polska

Nawrocki "nie ma żadnych instrumentów". Politycy o zaproszeniu na G20

FPF
Petru o zaproszeniu na G20
Źródło: TVN24
Poseł KO Ryszard Petru i europoseł KO Dariusz Joński komentowali w TVN24 zaproszenie Polski na szczyt G20, jak również doniesienia o tym, że senator PSL Michał Kamiński był w USA razem z prezydentem i Adamem Bielanem, europosłem PiS. Zdaniem polityków PSL musi podjąć w sprawie Kamińskiego działania.

Goście programu "Fakty po Faktach" w TVN24 w niedzielę - poseł KO Ryszard Petru i europoseł KO Dariusz Joński - komentowali zaproszenie Polski na szczyt G20 przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Donald Trump: zaprosiłem Polskę na szczyt G20
Źródło: Reuters, TVN24

"On nie ma żadnych instrumentów"

Petru stwierdził, że takie zaproszenie to zasługa ostatnich 30 lat polskiej transformacji. - Przypomnę, PiS oddawał gospodarkę z tempem wzrostu gospodarczego na poziomie zero procent. Ostatnie dwa lata mamy dość szybki wzrost gospodarczy, ale to jest zasługa wszystkich rządów od 1989 roku. To jest najważniejsze - powiedział.

Zwrócił uwagę, że "gdziekolwiek prezydent Nawrocki nie pojedzie, to on nie ma żadnych instrumentów nawet, żeby podejmować z prezydentem Trumpem poważną gospodarczą rozmowę, na zasadzie deali". - Wszystkie ważne dla Amerykanów decyzje, czyli zakup sprzętu wojskowego, czy też inwestycje w energetykę, podejmuje rząd, a nie prezydent - dodał.

"To gigantyczny błąd". Komentarze po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem

"To gigantyczny błąd". Komentarze po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem

Nawrocki zaprosił Sikorskiego na rozmowę. Szef dyplomacji ma pytanie

Nawrocki zaprosił Sikorskiego na rozmowę. Szef dyplomacji ma pytanie

- To nie chodzi, żeby się gdzieś pojawić, tylko żeby coś załatwić. Prawdziwa dyplomacja nie polega na uśmiechaniu się, robieniu zdjęć, tylko na podpisywaniu, uzgadnianiu ważnych decyzji - mówił poseł.

Wyraził nadzieję, że Nawrocki na szczyt G20 "przyjechał w imieniu Polski, a nie wyłącznie kancelarii prezydenta".

Na pytanie, jak daleko jest od zaproszenia na szczyt do faktycznego, oficjalnego wejścia Polski do wspólnoty G20 Petru odpowiedział, że trudno mu to ocenić. - To jest jednak decyzja nie tylko gospodarcza, ale polityczna. Wydaje mi się blisko, ale ciężko mi to ocenić na ten etapie - stwierdził.

"Trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do wszelkich jego propozycji"

Politycy komentowali też doniesienia "Newsweeka" i Radia Zet na temat tego, że w USA razem z prezydentem i europosłem PiS Adamem Bielanem był senator PSL Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu i członek Koalicji Demokratycznej, w której jest również KO.

- Niestety wszystko wskazuje na to, że Michał Kamiński jest coraz bardziej po tamtej stronie - mówił Petru i przyznał, że ma z tym problem. - Ale jak ktoś poszedł na drugą stronę, to nie możemy go wezwać, żeby wrócił - stwierdził. - Bo jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, nawet jeżeli będzie mówił, że nie jest, no to już on tam jest - dodał.

Zaznaczył, że z Kamińskim nie miał kontaktu przez ostatnie miesiące, ale "wszystko na to wskazuje, że jednak jest po tamtej stronie i trzeba to wziąć pod uwagę w rozmowach politycznych". - Oczywiście wymagałoby to jakiejś rozmowy, natomiast trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do wszelkich jego propozycji i pomysłów na spotkania - podkreślił. Na uwagę prowadzącej, że nie wolno mu ufać, odpowiedział: "Bardzo ładnie to pani ujęła, dokładnie to samo chciałem powiedzieć".

"Nie widziałem od kilku tygodni marszałka Kamińskiego"

"Nie widziałem od kilku tygodni marszałka Kamińskiego"

Kamiński: nie byłbym wicemarszałkiem, gdyby Tusk potrafił wygrywać wybory

Kamiński: nie byłbym wicemarszałkiem, gdyby Tusk potrafił wygrywać wybory

"Nie ma lustra w domu"

Joński ocenił, że "wiarygodność ma się raz". - Ja nie wiem, gdzie jest teraz pan Kamiński. Szczerze mówiąc już mnie w ogóle nie interesuje. Jak usłyszałem, że z panem Bielanem organizują jakieś kolacje, to pomyślałem sobie, że jak ktoś z Bielanem się zadaje, to znaczy, że nie jest wart - stwierdził.

- Na pewno nie ma lustra w domu. Ja słucham głosu naszego elektoratu, który głosował na koalicję 15 października. I nikt mu już więcej nie zaufa po czymś takim - ocenił Joński.

Zaznaczył, że "to jest pytanie oczywiście do PSL-u co dalej". - To nie jest członek Koalicji Obywatelskiej. U nas taka osoba by nie miała miejsca. Natomiast każda partia musi sama podejmować decyzję - dodał. Od PSL Joński oczekuje "podjęcia w tej sprawie męskiej decyzji". - Uważam, że trzeba to przeciąć - podsumował.

Petru zauważył, że to nie tylko "źle wygląda", ale również "jest o tyle niebezpieczne, że nie można być w gronie na przykład tych, którzy decydują o ważnych sprawach koalicji, a jednocześnie potem spotykać się z kolegą Bielanem i de facto wspierać Kaczyńskiego".

Petru i Joński o Kamińskim w USA
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: mart/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica