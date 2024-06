Policjant ochraniał właściciela Red is Bad wypłacającego miliony, teraz ma problemy

500 milionów z rządowej agencji

Miliony w gotówce

- Biznesmenowi chodziło o wzbogacenie siebie, a nie swoich firm. Musiał wymyśleć więc sposób, by pieniądze trafiły z firmowych kont na jego osobiste rachunki. Dla nas dobrze, że zrobił to w skrajnie prymitywny sposób - mówi tvn24.pl funkcjonariusz CBA, prosząc o zachowanie anonimowości.

"Następnie przystąpił do wypłacania z rachunku osobistego gotówki, przelanej na ten rachunek tytułem zaliczki na poczet wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że Paweł Szopa regularnie dokonuje wypłat gotówkowych w kwotach od 500 000 do 1 000 000" - brzmi fragment raportu.

Biuro Spraw Wewnętrznych bada

Skoczek, strzelec i motocyklista

Zadzwoniliśmy do policjanta, by zadać mu pytania o współpracę z biznesmenem. Rozłączył się, gdy tylko dziennikarz tvn24.pl się przedstawił. Później już nie odbierał.

Problem w tym, że do podjęcia jakiejkolwiek pracy poza służbą policjanci muszą mieć zgodę komendanta. Nie ma żadnych szans, by jakikolwiek funkcjonariusz dostał pozwolenie na świadczenie usług ochrony dla biznesmenów. W praktyce, takie dodatkowe zajęcie oznacza dla niego spore problemy.

Wiceszef CBA odwołany z funkcji

Operacja agentów CBA, która zaowocowała raportem w sprawie właściciela marki Red is Bad, to zasługa wiceszefa tej służby Daniela Karpety. Został on jednak odwołany na początku roku ze swojej funkcji. Miał pozostać w służbie antykorupcyjnej po przejściu na emeryturę, jako pracownik cywilny. Ostatecznie w urzędzie koordynatora służb specjalnych nie pozwolono mu na to - obawiając się krytycznych ocen ze strony mediów oraz polityków.