Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jest data pogrzebu Stanisława Soyki, prośba rodziny

Stanisław Soyka
Stanisław Soyka nie żyje
Źródło: TVN24
Rodzina Stanisława Soyki poinformowała o szczegółach, zaplanowanej na 8 września, ceremonii pożegnalnej. Wybitny artysta zmarł nagle, tuż przed planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival 2025.
Kluczowe fakty:
  • Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia. Miał 66 lat.
  • 8 września odbędzie się pogrzeb artysty.
  • "W tym trudnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, nie wykonywanie zdjęć oraz o powstrzymanie się od składania kondolencji" - apeluje we wpisie na Facebooku rodzina zmarłego.

Wybitny muzyk, wokalista i kompozytor Stanisław Soyka odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. Wieczorem 21 sierpnia artysta miał pojawić się na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję z festiwalu.

Prośba rodziny

W niedzielę na profilu Soyki na Facebooku opublikowano informację w sprawie ceremonii pożegnalnej, która odbędzie się 8 września. Rozpocznie się o godzinie 12 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. O godzinie 14 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 rozpoczną się natomiast uroczystości pogrzebowe.

"W tym trudnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, nie wykonywanie zdjęć oraz o powstrzymanie się od składania kondolencji. Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy" - czytamy.

Rodzina Soyki poprosiła również, aby zamiast kwiatów przekazać środki finansowe dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Odszedł wielki artysta, autor "Tolerancji"

Urodził się w Żorach, a naukę pobierał w szkole muzycznej w Gliwicach. W wieku 23 lat zadebiutował na festiwalu Jazz Jamboree, szybko zdobywając uznanie środowiska jazzowego. Współpracował m.in. z Michałem Urbaniakiem, Wojciechem Karolakiem i Tomaszem Stańką.

Jako autor i wykonawca zasłynął dzięki takim utworom jak "Tolerancja (na miły Bóg)", "Play It Again", "Cud niepamięci" czy interpretacjom poezji Czesława Miłosza i Agnieszki Osieckiej. W jego dorobku znajdują się zarówno autorskie płyty popowe, jak i jazzowe oraz chóralne projekty oratoryjne

Jak przypomniano na stronie internetowej zmarłego artysty, w jednym z licznych wywiadów Soyka powiedział: "Nie gram dla fajerwerków, nie śpiewam, by się popisać. Moją ambicją i pragnieniem jest, by mój śpiew, moje pieśni dodawały otuchy, podnosiły na duchu tych, którzy przychodzą mnie słuchać. Chcę, by wychodzili z koncertu pogodni i umocnieni"..

Stanisław Soyka
Stanisław Soyka
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: "Gigant", "nie do zastąpienia", "kawał historii". Stanisław Soyka nie żyje
pc

"Gigant", "nie do zastąpienia", "kawał historii". Stanisław Soyka nie żyje

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/gp

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaSztukaSopot
Czytaj także:
imageTitle
Niezrozumiałe przeprosiny Ostapenko. Zasłoniła się brakami w języku
EUROSPORT
Deportacja 29-latka
Groził podpaleniami, został deportowany. "Finał historii"
WARSZAWA
Noc, chłodno, zimno, mgły
Mglista noc i poranek. Pogoda na jutro
METEO
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
"Pojutrze może przyjść kolej na nas". Kanclerz Niemiec o wojnie w Ukrainie
Świat
Henryka Krzywonos-Strycharska
"Podzielił nas jeden mały człowiek"
Polska
Gospodarstwa domowe w prowincji Pendżab znalazły się pod wodą
Ponad pół miliona ludzi bez dachu nad głową. "To największa powódź w historii"
METEO
imageTitle
Manchester City wyłożył się na Grudzie
EUROSPORT
Strefa Gazy
Media o planie Trumpa dla Gazy. "Dobrowolne" przesiedlenia i "cyfrowe tokeny"
Świat
Szpital Charite w Berlinie
Rośnie liczba zatruć gazem rozweselającym. Skutki mogą być tragiczne
Świat
45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Podziały na obchodach. "10 lat temu byliśmy tutaj razem"
Martyna Olkowicz
imageTitle
Dwa rozbite bolidy Ferrari, dramat Norrisa i sensacja na podium w Zandvoort
EUROSPORT
Oslo, Norwegia, 31.08.2025. Uczestnicy protestu przeciwko rasizmowi i przemocy na placu Youngstorget w Oslo, 31 bm. Demontracja odbyła się po sobotnim zabójstwie 34-letniej Etiopki przez ekstremistę w stolicy Norwegii.
Protest przeciwko rasizmowi po zabójstwie Etiopki, największy od 14 lat
Świat
Wszechświat - Teleskop Jamesa Webba
Czy planety mogą kryć w sobie czarne dziury?
METEO
Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni
WARSZAWA
Obwodnica Lipska jest już gotowa
Pierwsza z dziewięciu jest gotowa
WARSZAWA
Putin przyleciał do Tianjin na północy Chin. Został powitany na czerwonym dywanie
Czerwony dywan dla Putina. Tak rozpoczął "bezprecedensową" wizytę
Świat
Izrael, Strefa Gazy. Izraelskie wojsko na granicy ze Strefą Gazy
Izrael zaatakował rzecznika Hamasu. Netanjahu: mam nadzieję, że nie ma go już z nami
Świat
shutterstock_682792501
Polska hitem wśród turystów z sąsiedniego kraju
BIZNES
imageTitle
Podrażniona Islandia rywalem Polski. "To może być kolejny ważny krok do przodu"
EUROSPORT
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika, której nie musi zwracać? Wyjaśniamy
Gabriela Sieczkowska
Mgła
Tu gęsta mgła utrudni widzialność. IMGW wydał alarmy
METEO
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie
W poprzedniej edycji bony rozeszły się w kilka minut. Startuje kolejna
BIZNES
Śmiertelne potrącenie na drodze ekspresowej S17
Tragiczny wypadek na S17. Ojciec i syn zmieniali koło, nie żyją
Lublin
Warszawa, 10.08.1995. Kursujące z Warszawy do Piaseczna trolejbusy niebawem zostaną zlikwidowane. Nz. trolejbus linii nr 51
30 lat temu ostatnie "trajlusie" pojechały z Warszawy do Piaseczna
WARSZAWA
Kurierzy przewożący migrantów zatrzymani. Dwoje cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec
Kurierzy zatrzymani, dwaj migranci uciekli w stronę niemieckiej granicy
Szczecin
Parasol, deszcz
Nad naszymi głowami przetoczy się front za frontem. Gdzie spadnie deszcz
METEO
Sąd Rejonowy w Radomiu
Była policjantka drogówki skazana za próbę wyłudzenia odszkodowania
WARSZAWA
shutterstock_1369439510
Tania linia lotnicza na krawędzi. Kolejny raz w ciągu roku
BIZNES
Bogdan Borusewicz podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku
Borusewicz do prezydenta: niech pan usunie te bariery
Trójmiasto
Burza, piorun, błyskawica
Jak burze wpływają na jakość powietrza?
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica