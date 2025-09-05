To może być naprawdę gorący wrzesień

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: W Polsce wrześniowy rekord ciepła to 36,8 stopnia Celsjusza. Padł on 10 lat temu.

O ile szanse na to, że zostanie pobity, są nikłe, wrzesień zapowiada się naprawdę gorąco.

Odpowiedź na pytanie o to, kiedy spodziewać się upałów, znajdziesz w prognozie synoptyk tvnmeteo.pl Arlety Unton-Pyziołek.

Tegoroczny wrzesień zapowiada się termicznie przyjemnie, choć z mniejszą niż zwykle ilością opadów. Jeśli chodzi o ciepło, nie zanosi się na to, żebyśmy szli na rekord - absolutne maksimum temperatury dla tego miesiąca wynosi 36,8 stopnia Celsjusza, a odnotowano je w Tarnowie w województwie małopolskim 1 września 2015 roku. Nie zmienia to faktu, że w tym roku nie raz jeszcze będzie upalnie.