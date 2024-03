Dwie osoby zginęły w pożarze domu w miejscowości Krugło

czytaj dalej

To rok 2022 był kluczowy - mówił w programie "BezKitu" Krzysztof Paszyk (PSL) na temat kryzysu związanego z napływem ukraińskich produktów przez polską granicę. - Wtedy nic, ale to nic nie robiliście - dodał, zwracając się do drugiego z gości, Krzysztofa Ciecióry (KP PiS). - Na pewno nie zrobiliśmy wszystkiego. Tutaj nie będę zaczarowywał rzeczywistości. My ponieśliśmy też za to konsekwencje. Zadziałaliśmy na pewno z pewnym opóźnieniem - stwierdził Ciecióra.