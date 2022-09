Kwaśniewski o słowach Kaczyńskiego o "agenturze Putina": strach, obsesja, cynizm, odwracanie kota ogonem

Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do słów Jarosława Kaczyńskiego o "agenturze Putina" w Polsce, stwierdził, że "tam jest wszystko". - I strach, i obsesja i cynizm, i odwracanie kota ogonem - dodał. Mówił, że "teza, że to PiS sprzyja Putinowi niektórymi elementami swojej polityki, szczególnie tej antyeuropejskiej, jest bardziej prawdziwa niż oskarżanie opozycji".

Kwaśniewski: znamy metody Jarosława Kaczyńskiego, tam jest wszystko

- Bo gdyby spojrzeć dzisiaj obiektywnie i spokojnie na polską politykę, to szczególnie ta część, która pokazuje, że Polska konfliktuje się z Unią Europejską i nie jest częścią jedności europejskiej w różnych sprawach, to to jest najbardziej sprzyjające Putinowi. Więc właściwie teza, że to PiS sprzyja Putinowi niektórymi elementami swojej polityki, szczególnie tej antyeuropejskiej, jest bardziej prawdziwa niż oskarżanie opozycji, że są czyimiś agentami - dodał.