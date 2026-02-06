"Gruszki na wierzbie" czy wina "zamrażarki"? Niespełnione obietnice prezydenta

Witczak: trzeba było naobiecywać, a na końcu są to gruszki na wierzbie Źródło: TVN24

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku, czyli pół roku temu. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej złożył kilkadziesiąt obietnic wyborczych, chociaż jego głównym programem był Plan 21.

O postulatach z Planu 21 Nawrocki przypomniał między innymi w czasie inauguracyjnego orędzia. Niektóre miały być spełnione w konkretnym i szybkim terminie. To, ile z nich udało się zrealizować, przeanalizowali dziennikarze Konkret24 Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska i Michał Istel. Jak ustalili, nie został spełniony ani jeden punkt.

O to, dlaczego prezydentowi nie udało się zrealizować 21 postulatów, reporter TVN24 Artur Molęda zapytał posła KO Mariusza Witczaka. Jego zdaniem powodem są uprawnienia głowy państwa, które "nie pozwalają realizować tego typu obietnic". - Chyba że prezydent miałby bardzo bliskie relacje z rządem, z większością parlamentarną. Wtedy byłaby szansa na realizację tego typu zapowiedzi - powiedział.

Na uwagę o niezgłoszonych do Sejmu prezydenckich projektach, Witczak ocenił, że "to jest najlepszy dowód na to, jak traktuje wyborców i obywateli Karol Nawrocki". - Trzeba było zrobić kampanię wyborczą, trzeba było naobiecywać, a na końcu to są gruszki na wierzbie - stwierdził.

Piotr Kowal z Lewicy ocenił, że "prezydent w kampanii obiecywał rzeczy, które nie dotyczą de facto obszaru działalności prezydenta". - Żaden termin nie został dotrzymany. Przecież pamiętamy, że już pierwszego dnia urzędowania (...) miały zostać złożone projekty ustawy o obniżeniu VAT, o zerowym podatku PIT dla rodzin, obniżający akcyzę i wiele innych rzeczy. Nic z tego się nie udało - powiedział.

- Moja rada jest taka, żeby [Nawrocki - red.] złożył mandat prezydenta, wystartował do Sejmu i spróbował zostać premierem w konfiguracji z Koroną Grzegorza Brauna. Być może wtedy tych obietnic uda się dotrzymać - kontynuował poseł. Dodał też, że "współczuje tym, którzy głosowali na Karola Nawrockiego".

Pytany o sprawę Łukasz Kmita (PiS) przekonywał, że prezydent znany jest ze spełniania swoich obietnic. - Problem jest po stronie marszałka Sejmu, który zapowiedział zamrażarkę sejmową - powiedział.

- Jestem przekonany, że gdyby była dobra wola po stronie pana marszałka Czarzastego, to kolejne projekty by spływały. Na razie widzimy, że marszałek Czarzasty i "koalicja 13 grudnia" idzie na zwarcie, zupełnie niepotrzebnie. Przecież można pracować nad tymi projektami, można coś zmieniać - kontynuował Kmita.

