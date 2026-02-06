Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Gruszki na wierzbie" czy wina "zamrażarki"? Niespełnione obietnice prezydenta

Karol Nawrocki
Witczak: trzeba było naobiecywać, a na końcu są to gruszki na wierzbie
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki o 21 postulatach mówił już w czasie swojego prezydenckiego orędzia. Jak przeanalizował Konkret24, do dziś nie spełnił ani jednego punktu. Dlaczego? O to pytał polityków w Sejmie reporter TVN24 Artur Molęda.

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku, czyli pół roku temu. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej złożył kilkadziesiąt obietnic wyborczych, chociaż jego głównym programem był Plan 21.

O postulatach z Planu 21 Nawrocki przypomniał między innymi w czasie inauguracyjnego orędzia. Niektóre miały być spełnione w konkretnym i szybkim terminie. To, ile z nich udało się zrealizować, przeanalizowali dziennikarze Konkret24 Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska i Michał Istel. Jak ustalili, nie został spełniony ani jeden punkt.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ile z Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował

Ile z Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował

Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaZuzanna Karczewska
Kolejne niespełnione obietnice prezydenta. "Do tej pory nie wpłynęło żadne pismo"

Kolejne niespełnione obietnice prezydenta. "Do tej pory nie wpłynęło żadne pismo"

Patryk Michalski, Sebastian Zakrzewski

Witczak o "gruszkach na wierzbie"

O to, dlaczego prezydentowi nie udało się zrealizować 21 postulatów, reporter TVN24 Artur Molęda zapytał posła KO Mariusza Witczaka. Jego zdaniem powodem są uprawnienia głowy państwa, które "nie pozwalają realizować tego typu obietnic". - Chyba że prezydent miałby bardzo bliskie relacje z rządem, z większością parlamentarną. Wtedy byłaby szansa na realizację tego typu zapowiedzi - powiedział.

Na uwagę o niezgłoszonych do Sejmu prezydenckich projektach, Witczak ocenił, że "to jest najlepszy dowód na to, jak traktuje wyborców i obywateli Karol Nawrocki". - Trzeba było zrobić kampanię wyborczą, trzeba było naobiecywać, a na końcu to są gruszki na wierzbie - stwierdził.

Kowal: żaden termin nie został dotrzymany

Piotr Kowal z Lewicy ocenił, że "prezydent w kampanii obiecywał rzeczy, które nie dotyczą de facto obszaru działalności prezydenta". - Żaden termin nie został dotrzymany. Przecież pamiętamy, że już pierwszego dnia urzędowania (...) miały zostać złożone projekty ustawy o obniżeniu VAT, o zerowym podatku PIT dla rodzin, obniżający akcyzę i wiele innych rzeczy. Nic z tego się nie udało - powiedział.

Kowal o obietnicach Nawrockiego. "Żaden termin nie został dotrzymany"
Źródło: TVN24

- Moja rada jest taka, żeby [Nawrocki - red.] złożył mandat prezydenta, wystartował do Sejmu i spróbował zostać premierem w konfiguracji z Koroną Grzegorza Brauna. Być może wtedy tych obietnic uda się dotrzymać - kontynuował poseł. Dodał też, że "współczuje tym, którzy głosowali na Karola Nawrockiego".

Kmita o "zamrażarce sejmowej"

Pytany o sprawę Łukasz Kmita (PiS) przekonywał, że prezydent znany jest ze spełniania swoich obietnic. - Problem jest po stronie marszałka Sejmu, który zapowiedział zamrażarkę sejmową - powiedział.

Kmita o o Nawrockim. "Znany jest z tego, że spełnia obietnice"
Źródło: TVN24

- Jestem przekonany, że gdyby była dobra wola po stronie pana marszałka Czarzastego, to kolejne projekty by spływały. Na razie widzimy, że marszałek Czarzasty i "koalicja 13 grudnia" idzie na zwarcie, zupełnie niepotrzebnie. Przecież można pracować nad tymi projektami, można coś zmieniać - kontynuował Kmita.

OGLĄDAJ: "Donald Tusk nie mógł sobie wymarzyć lepszego rywala". O co naprawdę toczy się ich walka?
Tusk i Nawrocki

"Donald Tusk nie mógł sobie wymarzyć lepszego rywala". O co naprawdę toczy się ich walka?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPŁukasz KmitaPrawo i SprawiedliwośćLewicaKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
Policja zatrzymała kierowcę, który popełnił serię poważnych wykroczeń
"Szaleńcza jazda" za 65 punktów karnych na nagraniu
Wrocław
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Kardynał Ryś prześwietli finanse krakowskiej kurii
Kraków
Żandarmeria Wojskowa
Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Komunikat żandarmerii
Łódź
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
WARSZAWA
"Taka zapłata" dla francuskiego nauczyciela? Co tu nie pasuje
"Pan Morel zaczyna płakać", czyli "zapłata" dla francuskiego nauczyciela?
Gabriela Sieczkowska
Mężczyźnie grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności
Udawał lekarza, okradał pacjentów i personel szpitala
Poznań
W mieszkaniu znaleziono dwa noże
Był zamaskowany, trzymał nóż. Wyrwał kasetkę z pieniędzmi i uciekł
Białystok
shutterstock_2613100179
"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum
BIZNES
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura prześwietla schronisko
WARSZAWA
shutterstock_1611834385
Główny Inspektor Sanitarny uspokaja: "Szczepienie dziecka z SCID-em to nie wyrok śmierci"
Anna Bielecka
Zimna druga dekada lutego
Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?
Arleta Unton-Pyziołek
Śliskie chodniki i duża liczba urazów i wypadków
Śliskie chodniki, setki pacjentów ze złamaniami. "Dostaliśmy nieźle w kość"
Szczecin
shutterstock_314177504
Uber zapłaci miliony. To kara za gwałt na pasażerce
BIZNES
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
"Wiadomość z Ameryki" dla Orbana. Trump poparł go w wyborach
Świat
imageTitle
Nie w naszym rytmie. Polska inauguracja igrzysk do zapomnienia
EUROSPORT
Ch-47M2 Kindżał podwieszony pod myśliwcem MiG-31
Rosjanie zbombardowali miasto w centralnej Ukrainie. Użyli Kindżałów
Świat
Ściął znak drogowy
Pościg ulicami miasta. Ściął znak drogowy, uciekał też pieszo. Jest nagranie
Białystok
Wypadek w miejscowości Kruszewiec-Kolonia
Wypadek czterech samochodów, są ranni
Łódź
Zwierzęta w złym stanie odebrane z wrocławskiego mieszkania
46 zaniedbanych kotów w jednym mieszkaniu
Wrocław
Superwizjer - mazurski Dubaj Daniela Obajtka
Koniec kontroli w sprawie "Mazurskiego Dubaju". Są nieprawidłowości
Polska
pap_20260122_1W9
"Jasne, że też się boję"
Justyna Suchecka
Lotnicy policji i wojska dostarczyli serce do pilnej transplantacji
Serce do pilnej transplantacji leciało przez całą Polskę
Wrocław
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie
Duża awaria ciepłownicza. Szpital bez ogrzewania
Szczecin
imageTitle
"Byli kiedyś państwo w sztafecie olimpijskiej? To jest okazja"
EUROSPORT
blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Polacy zainteresowani kupnem mieszkań. Jest ku temu powód
BIZNES
imageTitle
Nagranie, które podzieliło Kanadę. Gwiazda muzyki pod ostrzałem
EUROSPORT
Nielegalna produkcja narkotyków w wynajętych mieszkaniach
Ciastka i batony z narkotykami. Zatrzymano 10 osób
Wrocław
Dawid "Cygan" Kostecki zmarł w 2019 roku
Śmierć Dawida Kosteckiego "Cygana". Giertych chce wznowienia śledztwa
Rzeszów
imageTitle
Powiększanie penisów, skoki i sensacyjne doniesienia. WADA zabrała głos
EUROSPORT
shutterstock_2076514276
Nie dieta, nie tabletki. Tak dziś usuwa się "zły" cholesterol. Stężenie spada o 80 procent
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica