PKW obraduje w sprawie sprawozdań partii. "Czy dzisiaj skończymy? Niczego nie można wykluczyć"

W środę Państwowa Komisja Wyborcza powróciła do rozpatrywania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów parlamentarnych. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień albo je odrzucić. W debacie publicznej szczególnie dużo uwagi poświęca się sprawozdaniu PiS, który ze względu na nieprawidłowości w finansowaniu kampanii może stracić nawet 75 proc. z blisko 26-milionowej subwencji.

Po godzinie 15.30 członek PKW Ryszard Kalisz powiedział dziennikarzom, że nie ma jeszcze żadnych decyzji ws. sprawozdań z wyborów parlamentarnych. - Na razie trwa ożywiona dyskusja. W decydującej części dotyczy oczywiście sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości, chociaż też podnoszone są głosy dotyczące innych partii. Nie ma jeszcze żadnych decyzji, jest przerwa do 16.30 - mówił.

Zapytany, czy będzie potrzeba więcej czasu, odparł, że "sprawy są bardzo skomplikowane". Przypomniał, że zgodnie z Kodeksem wyborczym, korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. - Uchwała PKW jest tytułem wykonawczym przepadku, w związku z tym, jeśli ta korzyść ma ulec przepadkowi, to ona co do złotówki musi być określona - powiedział Kalisz.