Posiedzenie w sprawie sprawozdania PiS zostało odroczone do 29 sierpnia. PKW, jak przekazał jej szef Sylwester Marciniak, zwróci się do dwóch organów państwa - Rządowego Centrum Legislacyjnego i NASK - z "wątpliwościami, które wynikają z pism, które wpłynęły w ostatnim czasie do Państwowej Komisji Wyborczej".

Pawlak: nie dostrzegałbym wad w postępowaniu PKW

Dodał, że "jeżeli będzie to bardzo precyzyjnie udokumentowane, to niezależnie od tego, jakie będą dalsze polityczne decyzje, to opinia publiczna będzie to widziała bardzo klarownie".