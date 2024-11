PiS wcześniej złożyło już skargę do Sądu Najwyższego na decyzję PKW z sierpnia o odrzuceniu sprawozdania komitetu wyborczego partii z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Dotacja podmiotowa dla PiS (prawie 38 miloinów złotych) została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o około 10,8 miliona. Ponadto, blisko 26-milionowa roczna subwencja została pomniejszona o 10,8 miliona. Konsekwencją jest też zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 miliona złotych. Tę skargę Sąd Najwyższy rozpatrzy 11 grudnia.

Skarga do Sądu Najwyższego

18 listopada PKW odrzuciła sprawozdanie roczne PiS o źródłach pozyskania środków finansowych w 2023 roku . Powodem tej decyzji było właśnie finansowanie Komitetu Wyborczego PiS w wyborach parlamentarnych z października 2023 roku. Na skutek odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego PiS może stracić prawo do subwencji na trzy lata. Tę uchwałę PKW Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło do SN w poniedziałek.

Kowalczyk poinformował we wtorek, że w skardze do Sądu Najwyższego złożonej w poniedziałek PiS wskazało, że zarówno Krajowe Biuro Wyborcze, jak i biegły rewident wyznaczony przez PKW pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie partii.

Dodał, że sprawozdanie finansowe partii można odrzucić z dwóch względów: nielegalnego pozyskania środków finansowych i złego poręczenie lub zaciągnięcia kredytu. Skarbnik PiS ocenił, że żadna z tych przesłanek nie zaistniała w przypadku jego partii. - My takich sytuacji nie mieliśmy. Wszystko co było, to były składki lub darowizny zgodnie z ustawą. Nie stwierdzono i nie podano nam ani złotówki przykładu na nielegalne finansowanie - zaznaczył Kowalczyk. W jego ocenie, PKW nie stwierdziła także żadnych naruszeń w kwestii wydatkowania środków podczas kampanii. - Tym samym jest to oczywiste, że nie było żadnych podstaw do zakwestionowania naszego sprawozdania finansowego - podkreślił.