Co zrobi właściciel działki pod CPK? "Nieoficjalne informacje są takie"

Adamek: właściciel działki pod CPK chce zamienić ziemię na inną Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Działka, o której mowa, leży w miejscowości Zabłotnia. Przez nią ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedanie jej wiceprezesowi firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi - opisała Wirtualna Polska.

Ówczesny prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild skierował do ówczesnego pełnomocnika rządu do spraw CPK Marcina Horały alarmujące pismo , ale to nie wstrzymało transakcji.

W PiS panuje "wściekłość" po ujawnieniu tej informacji - komentował w "Podcaście politycznym" Konrad Piasecki. Dziennikarze mówili też o swoich niefocjalnych informacjach w związku z działką.

Zobacz najnowszy odcinek "Podcastu politycznego" na TVN24+ >>>

Jak poinformowała w poniedziałek Wirtualna Polska, w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi, działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia. Przez nią ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.