"Cel, od którego wszystko się zaczyna". Polski chargé d’affaires w Kijowie o relacjach z Ukrainą

Relacje polsko-ukraińskie są bardzo pełne, wieloaspektowe, w każdym wymiarze jest wiele do zrobienia - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Piotr Łukasiewicz, chargé d’affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Jednocześnie zapewnił, że strategicznym celem, który łączy oba kraje jest osłabienie Rosji. Mówił też, że pełnienie jego misji dyplomatycznej, mimo że nie w randze ambasadora, "toczy się bez przeszkód", a Ukraińcy podeszli do tego "ze zrozumieniem".

- Przyjechałem do Kijowa z głębokim przekonaniem wyrażanym wobec Ukraińców, że oni tę wojnę wygrają, a Polska im w tym pomoże. Nasze relacje są bardzo pełne, to znaczy wieloaspektowe, w każdym wymiarze jest wiele do zrobienia i to zajmuje całkowicie mój czas i fantastycznego zespołu w ambasadzie, którą kieruję - powiedział.