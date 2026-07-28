To warto wiedzieć Polka ofiarą ataku w Berlinie, zatrzymania po pobiciu Ukraińców, kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu Oprac. Adam Styczek |

Para Ukraińców została pobita przez grupę mężczyzn we Wrocławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FADI YOUSEF/PAP/EPA

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1. Zatrzymania po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu

Funkcjonariusze wrocławskiej policji zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w niedzielę na ulicy Okulickiego we Wrocławiu mieli brutalnie pobić obywateli Ukrainy. Zatrzymano mężczyzn w wieku 27 lat i 45 lat - jeden z nich próbował uciec z miasta.

Poszkodowani to 20-letnia Anastazja i 21-letni Maksym. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak do pary podbiega trzech mężczyzn.

2. Polka ofiarą ataku na Paradę Równości w Berlinie

W sobotę późnym wieczorem kierowca furgonetki wjechał w tłum ludzi w alejce w berlińskim Parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Zabita to obywatelka Polski - przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Informację potwierdził rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór.

W Berlinie doszło do ataku na Paradę Równości Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/PAP/EPA

3. Kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu

Marcin Ociepa jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu - poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

W listopadzie 2023 roku kandydatka PiS Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganego poparcia posłów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił wówczas, że "nie będzie innego kandydata".

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4. Pierwsze odejście ze stowarzyszenia Morawieckiego

Poseł Grzegorz Lorek złożył rezygnację ze stowarzyszenia Rozwój Plus i wraca do PiS - poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Wcześniej zapowiadano, że każdy z polityków ma czas na podjęcie decyzji do 23 lipca.

W piątek, dzień po upływie ultimatum, Jarosław Kaczyński ogłosił, że "trzydziestu kilku posłów" PiS "zrezygnowało z członkostwa". Politycy związani z Morawieckim utrzymują jednak, że nie zrezygnowali z członkostwa, lecz są z partii "wyrzucani".

5. Upływa termin przedłużenia certyfikatów dokumentów

Do piątego sierpnia należy zalogować się do aplikacji mObywatel - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to służyć przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym mDowodu.

Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji w ciągu najbliższych dni, wygasną. W takiej sytuacji konieczne będzie przywrócenie ich ważności. W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.