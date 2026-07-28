Polka ofiarą ataku w Berlinie, zatrzymania po pobiciu Ukraińców, kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu
1. Zatrzymania po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu
Funkcjonariusze wrocławskiej policji zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w niedzielę na ulicy Okulickiego we Wrocławiu mieli brutalnie pobić obywateli Ukrainy. Zatrzymano mężczyzn w wieku 27 lat i 45 lat - jeden z nich próbował uciec z miasta.
Poszkodowani to 20-letnia Anastazja i 21-letni Maksym. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak do pary podbiega trzech mężczyzn.
2. Polka ofiarą ataku na Paradę Równości w Berlinie
W sobotę późnym wieczorem kierowca furgonetki wjechał w tłum ludzi w alejce w berlińskim Parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.
Zabita to obywatelka Polski - przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Informację potwierdził rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór.
3. Kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu
Marcin Ociepa jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu - poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
W listopadzie 2023 roku kandydatka PiS Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganego poparcia posłów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił wówczas, że "nie będzie innego kandydata".
4. Pierwsze odejście ze stowarzyszenia Morawieckiego
Poseł Grzegorz Lorek złożył rezygnację ze stowarzyszenia Rozwój Plus i wraca do PiS - poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Wcześniej zapowiadano, że każdy z polityków ma czas na podjęcie decyzji do 23 lipca.
W piątek, dzień po upływie ultimatum, Jarosław Kaczyński ogłosił, że "trzydziestu kilku posłów" PiS "zrezygnowało z członkostwa". Politycy związani z Morawieckim utrzymują jednak, że nie zrezygnowali z członkostwa, lecz są z partii "wyrzucani".
5. Upływa termin przedłużenia certyfikatów dokumentów
Do piątego sierpnia należy zalogować się do aplikacji mObywatel - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to służyć przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym mDowodu.
Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji w ciągu najbliższych dni, wygasną. W takiej sytuacji konieczne będzie przywrócenie ich ważności. W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.