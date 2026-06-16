Polska Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, Rosja zaatakowała klasztor Ławra Peczerska, katastrofa bombowca B-52 Oprac. Adam Styczek |

Obława policji po strzelaninie w Białej Podlaskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej

W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił mężczyznę. Policja przekazała, że ofiarą jest 44-letni Rosjanin.

Z ustaleń Roberta Zielińskiego z tvn24.pl wynika, że zabity to Siemion Skrepetski - artysta, krytyk Władimira Putina. Najpoważniej zakładaną przez policjantów hipotezą - dowiedział się nasz dziennikarz - jest egzekucja.

W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

2. Rosja zaatakowała klasztor Ławra Peczerska

W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska intensywnie atakowały Kijów z powietrza przez ponad cztery godziny. Wśród celów armii Putina znalazł się wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO klasztor Ławra Peczerska.

Budynek stanął w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Doniesienia mówią, że na terenie kompleksu spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspienskiego.

3. Katastrofa amerykańskiego bombowca B-52

W bazie Edwards Air Base w południowej Kalifornii tuż po starcie rozbił się bombowiec B-52 Stratofortress - podało konto bazy na platformie X. W wypadku zginęła cała ośmioosobowa załoga samolotu.

Według agencji AP, wypadek był pierwszą katastrofą bombowca B-52 Stratofortress od czasu wypadku tego samego typu bombowca na wyspie Guam w maju 2016 roku. Cała siedmioosobowa załoga tego samolotu przeżyła.

4. Piesiewicz będzie musiał zwołać zarząd ws. odwołania go z funkcji prezesa PKOl

Radosław Piesiewicz jest zobowiązany zwołać w ciągu 30 dni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa PKOl - zdecydowano podczas poniedziałkowego Walnego Zgromadzenia PKOl.

Przegłosowano również wniosek, który wzywa go do natychmiastowego ustąpienia z pełnionej funkcji. Gdyby doszło do odwołania Piesiewicza, do końca kadencji, czyli do kwietnia 2027 roku, pracami PKOl pokierowałby jeden z wiceprezesów.

5. Kontrola w szpitalu i rezygnacja Kacprzyka z członkostwa w KO

W Szpitalu Południowym pojawili się kontrolerzy w związku z zatrudnieniem Dawida Kacprzyka, który jest dzielnicowym radnym Koalicji Obywatelskiej i lekarzem w trakcie specjalizacji. Przez rok zarobił on ponad 1,6 miliona złotych.

"Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej" - poinformował na X Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji.

OGLĄDAJ: Wydanie z 15.06.2026