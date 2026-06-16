Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, Rosja zaatakowała klasztor Ławra Peczerska, katastrofa bombowca B-52

|
W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
Obława policji po strzelaninie w Białej Podlaskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP/EPA
W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę i krytyka Władimira Putina. Rosyjski dron zaatakował wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO klasztor Ławra Peczerska. W bazie Edwards Air Base w południowej Kalifornii tuż po starcie rozbił się bombowiec B-52 Stratofortress. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 16 czerwca.

1. Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej

W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił mężczyznę. Policja przekazała, że ofiarą jest 44-letni Rosjanin.

Z ustaleń Roberta Zielińskiego z tvn24.pl wynika, że zabity to Siemion Skrepetski - artysta, krytyk Władimira Putina. Najpoważniej zakładaną przez policjantów hipotezą - dowiedział się nasz dziennikarz - jest egzekucja.

W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

2. Rosja zaatakowała klasztor Ławra Peczerska

W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska intensywnie atakowały Kijów z powietrza przez ponad cztery godziny. Wśród celów armii Putina znalazł się wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO klasztor Ławra Peczerska.

Budynek stanął w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Doniesienia mówią, że na terenie kompleksu spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspienskiego.

3. Katastrofa amerykańskiego bombowca B-52

W bazie Edwards Air Base w południowej Kalifornii tuż po starcie rozbił się bombowiec B-52 Stratofortress - podało konto bazy na platformie X. W wypadku zginęła cała ośmioosobowa załoga samolotu.

Według agencji AP, wypadek był pierwszą katastrofą bombowca B-52 Stratofortress od czasu wypadku tego samego typu bombowca na wyspie Guam w maju 2016 roku. Cała siedmioosobowa załoga tego samolotu przeżyła.

4. Piesiewicz będzie musiał zwołać zarząd ws. odwołania go z funkcji prezesa PKOl

Radosław Piesiewicz jest zobowiązany zwołać w ciągu 30 dni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa PKOl - zdecydowano podczas poniedziałkowego Walnego Zgromadzenia PKOl.

Przegłosowano również wniosek, który wzywa go do natychmiastowego ustąpienia z pełnionej funkcji. Gdyby doszło do odwołania Piesiewicza, do końca kadencji, czyli do kwietnia 2027 roku, pracami PKOl pokierowałby jeden z wiceprezesów.

5. Kontrola w szpitalu i rezygnacja Kacprzyka z członkostwa w KO

W Szpitalu Południowym pojawili się kontrolerzy w związku z zatrudnieniem Dawida Kacprzyka, który jest dzielnicowym radnym Koalicji Obywatelskiej i lekarzem w trakcie specjalizacji. Przez rok zarobił on ponad 1,6 miliona złotych.

"Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej" - poinformował na X Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji.

OGLĄDAJ: Wydanie z 15.06.2026
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
Wywiad medyczny
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
Mamy temat
52 min
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt o roli Grzegorza: bywało, że miałem dość
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Biała PodlaskaPolicjaWojna w UkrainieUSARadosław PiesiewiczKoalicja ObywatelskaNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
PILNEŚmierć 19-latki w Małopolsce. Policja wszczyna poszukiwania
Polska
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Spał na dworcu, z trudem go dobudzili. Wstał i poszedł kupić wódkę
WARSZAWA
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
Rak marmurkowy, gatunek inwazyjny
Wyławiają "obcych" ze stawów
WARSZAWA
Peter Magyar
Magyar obiecywał zmiany w prawie. Parlament zmienił konstytucję
Świat
imageTitle
Trener Urugwaju rozczarowany wynikiem. Wylicza błędy
EUROSPORT
Sąd w Oslo wydał wyrok w sprawie Mariusa Borga Hoeiby'ego
"Ofiara nie była w stanie stawić oporu". Syn księżniczki usłyszał wyrok
Świat
Karol Nawrocki podczas spotkania z republikańskimi senatorami Jamesem Rischem, Johnem Thunem i Rogerem Wickerem
Nawrocki w USA. Nowe informacje
Polska
W Kalifornii rozbił się bombowiec B-52
Katastrofa tuż po starcie. Służby na miejscu
Świat
Nowa Zelandia rywalizowała na mundialu z Iranem
Emocje do samego końca. Piękne gole w starciu Iranu z Nową Zelandią
EUROSPORT
imageTitle
Tak kibice w USA zareagowali na irański hymn
EUROSPORT
GettyImages-2281181380
Sensacja wisiała w powietrzu. Urugwaj uratował remis i honor
EUROSPORT
imageTitle
"Hiszpania nie do poznania". Piszą o katastrofie i kompromitacji
EUROSPORT
Klatka kluczowa-496735
TVN24 z nagrodą dla "Redakcji 25-lecia". "Wierzymy w sens tego, co robimy"
Polska
imageTitle
Lewandowski po wizycie w Chicago. "Wkrótce podejmie decyzję"
EUROSPORT
imageTitle
Cudowny powrót Zastalu. Twarda walka i znów remis w finale
EUROSPORT
2026-06-15T173055Z_1_LWD924315062026RP1_RTRWNEV_C_9243-RUSSIA-AIRPLANE-CRASH-UGC-0003
Katastrofa rosyjskiego bombowca. Jest nagranie
Świat
walizka podróż lotnisko bagaż
Duże zmiany dla pasażerów linii lotniczych. Oto, co musisz wiedzieć
BIZNES
imageTitle
"Przerwy na nawodnienie? Powiedziałem wystarczająco dużo"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Ruszają unijne negocjacje z Ukrainą. "Czas, abyśmy i my dotrzymali słowa"
BIZNES
Trąba w województwie zachodniopomorskim
Wirujący lej pojawił się w pobliżu polskiej plaży
METEO
imageTitle
Nie przeszła kwalifikacji, wygrała ważny turniej. Zapisała się w historii
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozalny finisz. "Porażka roku" wisiała w powietrzu
EUROSPORT
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Strzały w Białej Podlaskiej, nie żyje Rosjanin. To znany krytyk Putina
Biała Podlaska
Kropka nad i - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podwyżka drugiego progu podatkowego. "PiS idzie po klasę średnią"
BIZNES
imageTitle
Nieoczywisty bohater. 40-latek zatrzymał wielką Hiszpanię
EUROSPORT
GettyImages-2281764225
Poniedziałek niespodzianek. Kolejny zaskakujący remis
EUROSPORT
Wiceminister Szeptycki o UPA i żołnierzach niezłomnych. Co on naprawdę mówił?
"Nie będziemy ulegać takiej presji". Wiceminister "pozostaje w rządzie"
Kropka nad i
Dziwidło olbrzymie
To najbardziej śmierdzący kwiat świata. Niedługo zakwitnie we Wrocławiu
METEO
ministerstwo finansów
Deficyt przebija ważną barierę. Ministerstwo Finansów pokazuje liczby
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica