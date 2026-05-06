TO WARTO WIEDZIEĆ

Katastrofa Dromadera, pożar na Lubelszczyźnie, zgoda na polski SAFE

W akcji gaśniczej bierze udział ponad 70 zastępów straży pożarnej
Świadek zdarzenia o upadku Dromadera
W nadleśnictwie Józefów wybuchł pożar, który w bardzo krótkim czasie objął ponad 150 hektarów lasu. Na miejscu pojawiło się ponad 300 funkcjonariuszy straży pożarnej. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 6 maja.

1. Pożar na Lubelszczyźnie

W miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim doszło do wielkiego pożaru. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 70 zastępów straży pożarnej i ponad 300 funkcjonariuszy - informował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Paweł Frysztak powiedział na konferencji prasowej, że teren pożaru jest trudnodostępny, a sam pożar jest "wierzchołkowy, szybko rozwijający się", przenosi się między innymi koronami drzew.

Akcja strażaków na miejscu pożaru w powiecie biłgorajskim
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

2. Katastrofa Dromadera

W czasie akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie rozbił się uczestniczący w niej samolot Dromader. Pilot zginął na miejscu. Maszyna spadła w pobliżu miejscowości Osuchy.

Jak przekazały Lasy Państwowe, sprawę zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.

Rozbił się samolot gaśniczy. "Raptownie było widać, jak spada"
3. Polski SAFE ze zgodą Komisji Europejskiej

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą. "Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu" - oświadczył.

Szef MON przypomniał, że w wyniku zawarcia umowy pożyczkowej z programu SAFE do Polski trafi blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Kosiniak-Kamysz: umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana
4. Tusk zapowiada nowy projekt o kryptowalutach

Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi nowy projekt ustawy o kryptowalutach. Jedyną zmianą względem wersji ustawy zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego będzie zaostrzenie przewidzianych kar – przekazał.

W listopadzie 2025 roku ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, gdyż w jego ocenie wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Nowa ustawa różniła się wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

5. Za nami matura z matematyki

Maturzyści napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół średnich muszą uzyskać z niego 30 procent punktów, podobnie jak z języka polskiego (4 maja) i języka obcego, z którego egzaminy odbędą się 6 maja, w środę.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa w tym roku do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja.

Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
