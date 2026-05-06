Katastrofa Dromadera, pożar na Lubelszczyźnie, zgoda na polski SAFE

Świadek zdarzenia o upadku Dromadera

1. Pożar na Lubelszczyźnie

W miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim doszło do wielkiego pożaru. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 70 zastępów straży pożarnej i ponad 300 funkcjonariuszy - informował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Paweł Frysztak powiedział na konferencji prasowej, że teren pożaru jest trudnodostępny, a sam pożar jest "wierzchołkowy, szybko rozwijający się", przenosi się między innymi koronami drzew.

2. Katastrofa Dromadera

W czasie akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie rozbił się uczestniczący w niej samolot Dromader. Pilot zginął na miejscu. Maszyna spadła w pobliżu miejscowości Osuchy.

Jak przekazały Lasy Państwowe, sprawę zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.

3. Polski SAFE ze zgodą Komisji Europejskiej

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą. "Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu" - oświadczył.

Szef MON przypomniał, że w wyniku zawarcia umowy pożyczkowej z programu SAFE do Polski trafi blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego.

4. Tusk zapowiada nowy projekt o kryptowalutach

Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi nowy projekt ustawy o kryptowalutach. Jedyną zmianą względem wersji ustawy zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego będzie zaostrzenie przewidzianych kar – przekazał.

W listopadzie 2025 roku ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, gdyż w jego ocenie wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Nowa ustawa różniła się wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

5. Za nami matura z matematyki

Maturzyści napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół średnich muszą uzyskać z niego 30 procent punktów, podobnie jak z języka polskiego (4 maja) i języka obcego, z którego egzaminy odbędą się 6 maja, w środę.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa w tym roku do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja.

