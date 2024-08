Deklaracja Kaczyńskiego, rekord świata okupiony kontuzją, wyjątkowy pokaz w Warszawie

1. Deklaracja Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński powiedział, że w planach jest połączenie PiS i Suwerennej Polski. - To jest w tej chwili brane pod uwagę bardzo poważnie - dodał.

Prezes PiS ogłosił to na piątkowej konferencji prasowej, na której zaapelował do zwolenników o wpłaty w związku z decyzją PKW w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego partii z wyborów parlamentarnych 2023 roku, a wiceprezes Mariusz Błaszczak zapowiedział, że "parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości już od września będą wspierać partię finansowo poprzez darowizny".

2. Agresorzy uderzyli w Charkowie

Rosjanie dokonali w piątek ataku na Charków w północno-wschodniej Ukrainie. Agresor uderzył między innymi w blok mieszkalny i pobliski plac zabaw, zabijając siedem osób i raniąc co najmniej 77 - poinformowały lokalne władze. Ukraina twierdzi, że do ostrzału wykorzystano bomby wyposażone w systemy, które pozwalają korygować lot i kierują je do celu.