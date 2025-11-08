Decyzja w sprawie Ziobry, spór premiera z prezydentem, pożegnanie Hołowni

1. Decyzja Sejmu w sprawie Ziobry, ruch prokuratury
W piątek wieczorem Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu oraz zgody na areszt dla Zbigniewa Ziobry, posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości. Przebieg bloku głosowań relacjonowaliśmy w tvn24.pl.
Tego samego wieczoru na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat o postawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej.
2. Spór premiera z prezydentem w sprawie nominacji na oficerów
W piątek w mediach społecznościowych doszło do wymiany zdań na linii prezydent Karol Nawrocki - premier Donald Tusk.
Szef rządu poinformował, że 136 Polek i Polaków przed 11 listopada miało otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski. - Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji - powiedział szef rządu w nagraniu opublikowanym na platformie X.
- To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów - ocenił.
Na to zareagował Karol Nawrocki, który zarzucił Tuskowi kłamstwo i powiedział, że to on podjął decyzję, że "szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej".
Sprawę skomentował następnie minister koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak. Do wpisu dołączył dokument.
3. Szymon Hołownia żegna się w Sejmie
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, rozpoczynając blok głosowań na piątkowym posiedzeniu Sejmu, wygłosił kilka słów w związku z tym, że żegna się z tą funkcją. Dziękował, przepraszał i - oczywiście - żartował. - Konstytucji nie mam przy sobie, bo bym się rozbeczał - mówił do posłów.
Zgodnie z umową koalicyjną 13 listopada Hołownia ma ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu, a jego miejsce na następnym posiedzeniu, czyli 19 listopada, ma zająć Włodzimierz Czarzasty.
4. Podniesienie opłaty cukrowej
Sejm uchwalił w piątek ustawę, która podnosi opłatę cukrową i zwiększa podatek od wygranych z gier losowych. Ustawa trafi teraz do Senatu.
5. Polak ponownie wybrany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wysokie stanowisko
Bogusław Winid, były wiceminister spraw zagranicznych i były ambasador Polski przy ONZ, został wybrany na drugą kadencję jako wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Służby Cywilnej ONZ. To najwyższe stanowisko obywatela Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Autorka/Autor: mjz/ft
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP