Polska

Decyzja w sprawie Ziobry, spór premiera z prezydentem, pożegnanie Hołowni

Zbigniew Ziobro
Czy Zbigniew Ziobro wróci do Polski?
Źródło: TVN24
Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz zgodę na areszt dla Zbigniewa Ziobry. W mediach społecznościowych doszło do wymiany zdań między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Szymon Hołownia wygłosił kilka słów na pożegnanie z funkcją marszałka Sejmu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 8 listopada.

1. Decyzja Sejmu w sprawie Ziobry, ruch prokuratury

W piątek wieczorem Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu oraz zgody na areszt dla Zbigniewa Ziobry, posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości. Przebieg bloku głosowań relacjonowaliśmy w tvn24.pl.

Tego samego wieczoru na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat o postawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej.

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Źródło: PAP/Art Service

2. Spór premiera z prezydentem w sprawie nominacji na oficerów

W piątek w mediach społecznościowych doszło do wymiany zdań na linii prezydent Karol Nawrocki - premier Donald Tusk.

Szef rządu poinformował, że 136 Polek i Polaków przed 11 listopada miało otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski. - Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji - powiedział szef rządu w nagraniu opublikowanym na platformie X.

- To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów - ocenił.

Na to zareagował Karol Nawrocki, który zarzucił Tuskowi kłamstwo i powiedział, że to on podjął decyzję, że "szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej".

Sprawę skomentował następnie minister koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak. Do wpisu dołączył dokument.

Klatka kluczowa-8152
Tusk o odmowie podpisania promocji oficerskich przez prezydenta. Relacja reporterki TVN24
Źródło: TVN24

3. Szymon Hołownia żegna się w Sejmie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, rozpoczynając blok głosowań na piątkowym posiedzeniu Sejmu, wygłosił kilka słów w związku z tym, że żegna się z tą funkcją. Dziękował, przepraszał i - oczywiście - żartował. - Konstytucji nie mam przy sobie, bo bym się rozbeczał - mówił do posłów.

Zgodnie z umową koalicyjną 13 listopada Hołownia ma ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu, a jego miejsce na następnym posiedzeniu, czyli 19 listopada, ma zająć Włodzimierz Czarzasty.

Klatka kluczowa-8481
Hołownia: chcę was przeprosić za wszystko, co było nie tak, za może za dużo sucharów czasami
Źródło: TVN24

4. Podniesienie opłaty cukrowej

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która podnosi opłatę cukrową i zwiększa podatek od wygranych z gier losowych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Rzecznik rządu o o podwyżce opłaty cukrowej
Rzecznik rządu o o podwyżce opłaty cukrowej
Źródło: TVN24

5. Polak ponownie wybrany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wysokie stanowisko

Bogusław Winid, były wiceminister spraw zagranicznych i były ambasador Polski przy ONZ, został wybrany na drugą kadencję jako wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Służby Cywilnej ONZ. To najwyższe stanowisko obywatela Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Bogusław Winid
Bogusław Winid
Źródło: Jakub Kamiński/PAP
pc

pc
Autorka/Autor: mjz/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica