Decyzja w sprawie Ziobry, spór premiera z prezydentem, pożegnanie Hołowni

Czy Zbigniew Ziobro wróci do Polski? Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Decyzja Sejmu w sprawie Ziobry, ruch prokuratury

W piątek wieczorem Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu oraz zgody na areszt dla Zbigniewa Ziobry, posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości. Przebieg bloku głosowań relacjonowaliśmy w tvn24.pl.

Tego samego wieczoru na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat o postawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej.

Zbigniew Ziobro Źródło: PAP/Art Service

2. Spór premiera z prezydentem w sprawie nominacji na oficerów

W piątek w mediach społecznościowych doszło do wymiany zdań na linii prezydent Karol Nawrocki - premier Donald Tusk.

Szef rządu poinformował, że 136 Polek i Polaków przed 11 listopada miało otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski. - Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji - powiedział szef rządu w nagraniu opublikowanym na platformie X.

- To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów - ocenił.

Na to zareagował Karol Nawrocki, który zarzucił Tuskowi kłamstwo i powiedział, że to on podjął decyzję, że "szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej".

Sprawę skomentował następnie minister koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak. Do wpisu dołączył dokument.

Tusk o odmowie podpisania promocji oficerskich przez prezydenta. Relacja reporterki TVN24 Źródło: TVN24

3. Szymon Hołownia żegna się w Sejmie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, rozpoczynając blok głosowań na piątkowym posiedzeniu Sejmu, wygłosił kilka słów w związku z tym, że żegna się z tą funkcją. Dziękował, przepraszał i - oczywiście - żartował. - Konstytucji nie mam przy sobie, bo bym się rozbeczał - mówił do posłów.

Zgodnie z umową koalicyjną 13 listopada Hołownia ma ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu, a jego miejsce na następnym posiedzeniu, czyli 19 listopada, ma zająć Włodzimierz Czarzasty.

Hołownia: chcę was przeprosić za wszystko, co było nie tak, za może za dużo sucharów czasami Źródło: TVN24

4. Podniesienie opłaty cukrowej

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która podnosi opłatę cukrową i zwiększa podatek od wygranych z gier losowych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Rzecznik rządu o o podwyżce opłaty cukrowej Źródło: TVN24

5. Polak ponownie wybrany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wysokie stanowisko

Bogusław Winid, były wiceminister spraw zagranicznych i były ambasador Polski przy ONZ, został wybrany na drugą kadencję jako wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Służby Cywilnej ONZ. To najwyższe stanowisko obywatela Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Bogusław Winid Źródło: Jakub Kamiński/PAP

OGLĄDAJ: TVN24 HD