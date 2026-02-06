Areszt dla Ziobry, ambasador USA o Czarzastym, brytyjski premier przeprasza

1. Tymczasowy areszt dla Ziobry
Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Obrona polityka zapowiedziała zażalenie decyzji.
Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania - poinformował prokurator Piotr Woźniak po zakończonym posiedzeniu.
2. Ambasador USA: zrywamy kontakty z marszałkiem Czarzastym
We wpisie na platformie X Tom Rose poinformował, że od czwartku strona amerykańska nie będzie utrzymywać już kontaktów ani komunikować się z Włodzimierzem Czarzastym.
Napisał, że "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".
Niedługo później na ten wpis zareagował Czarzasty. "Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - napisał.
3. Brytyjski premier przeprasza ofiary Epsteina
Brytyjski premier Keir Starmer przeprosił ofiary Jeffreya Epsteina za mianowanie Petera Mandelsona ambasadorem Wielkiej Brytanii w USA.
Według ujawnionych dokumentów, Mandelson przez lata utrzymywał bliskie relacje z przestępcą seksualnym.
4. Incydent na igrzyskach
Podczas meczu hokeistek USA - Czechy (5:1) doszło do incydentu z rosyjską flagą, którą ktoś powiesił obok czeskiego boksu. Natychmiast poinformowano organizatorów i światową federację.
Spotkanie, niezależnie od incydentu z flagą, rozgrywane było w specjalnym reżimie bezpieczeństwa, ponieważ w jego trakcie dotarł na trybuny wiceprezydent USA J.D. Vance.
5. KO liderem sondażu
Z najnowszego sondażu pracownik Opinia24 wynika, że największy odsetek respondentów oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską - 32 procent badanych. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,5 procent poparcia.
Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,6 procent. Na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna głos oddałoby 7,7 procent ankietowanych. Nowa Lewica mogłaby liczyć na 6,3 procent, Polska 2050 - 4,1 procent, Razem - 3,7 procent, a PSL - 1,7 procent.
