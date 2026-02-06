Areszt dla Ziobry, ambasador USA o Czarzastym, brytyjski premier przeprasza

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Tymczasowy areszt dla Ziobry

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Obrona polityka zapowiedziała zażalenie decyzji.

Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania - poinformował prokurator Piotr Woźniak po zakończonym posiedzeniu.

Zbigniew Ziobro Źródło: Piotr Nowak/PAP

2. Ambasador USA: zrywamy kontakty z marszałkiem Czarzastym

We wpisie na platformie X Tom Rose poinformował, że od czwartku strona amerykańska nie będzie utrzymywać już kontaktów ani komunikować się z Włodzimierzem Czarzastym.

Napisał, że "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".

Effective immediately, we will have no further dealings, contacts, or communications with Marshal of the Sejm Czarzasty, whose outrageous and unprovoked insults directed against President Trump @POTUS has made himself a serious impediment to our excellent relations with Prime… — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026 Rozwiń Źródło: X

Niedługo później na ten wpis zareagował Czarzasty. "Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - napisał.

Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta @realDonaldTrump do pokojowej nagrody Nobla.



Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację… — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) February 5, 2026 Rozwiń

3. Brytyjski premier przeprasza ofiary Epsteina

Brytyjski premier Keir Starmer przeprosił ofiary Jeffreya Epsteina za mianowanie Petera Mandelsona ambasadorem Wielkiej Brytanii w USA.

Według ujawnionych dokumentów, Mandelson przez lata utrzymywał bliskie relacje z przestępcą seksualnym.

4. Incydent na igrzyskach

Podczas meczu hokeistek USA - Czechy (5:1) doszło do incydentu z rosyjską flagą, którą ktoś powiesił obok czeskiego boksu. Natychmiast poinformowano organizatorów i światową federację.

Spotkanie, niezależnie od incydentu z flagą, rozgrywane było w specjalnym reżimie bezpieczeństwa, ponieważ w jego trakcie dotarł na trybuny wiceprezydent USA J.D. Vance.

5. KO liderem sondażu

Z najnowszego sondażu pracownik Opinia24 wynika, że największy odsetek respondentów oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską - 32 procent badanych. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,5 procent poparcia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rośnie różnica między KO a PiS. Najnowszy sondaż

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,6 procent. Na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna głos oddałoby 7,7 procent ankietowanych. Nowa Lewica mogłaby liczyć na 6,3 procent, Polska 2050 - 4,1 procent, Razem - 3,7 procent, a PSL - 1,7 procent.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek/ads