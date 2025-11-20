Logo strona główna
Polska

Wnioski o areszt w sprawie aktów dywersji, pięć zasad Tuska, plan zakończenia wojny

Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja
Prokurator krajowy: złożono wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania
Źródło: TVN24
Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm podejrzanym w związku ze sprawą aktów dywersji na kolei. Premier Donald Tusk ogłosił pięć zasad na 2026 rok. Ukraina miała otrzymać od wysłannika USA nowy plan zakończenia wojny wywołanej przez Rosję. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 20 listopada.

1. Wnioski o areszt w sprawie aktów dywersji

Prokuratura Krajowa wydała w środę postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm podejrzanym obywatelom Ukrainy, którzy zdążyli zbiec na Białoruś.

Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja
Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja
Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski

Prokuratorzy złożyli do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla osób podejrzanych o dokonanie 15 i 16 listopada aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji - przekazał prokurator krajowy Dariusz Korneluk w programie "Tak jest" w TVN24.

Prokurator krajowy w TVN24: jest wniosek o areszt dla dywersantów
Prokurator krajowy w TVN24: jest wniosek o areszt dla dywersantów

2. Pięć zasad Tuska na 2026 rok

Premier Donald Tusk ogłosił pięć zasad, "które mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową". Jak czytamy w nagłówku załączonej do wpisu grafiki, są to reguły na 2026 - "rok zawieszenia broni" – przekazał w serwisie X rzecznik rządu Adam Szłapka.

Zasady to: "nie atakuj polskich służb i wojska", "nie powtarzaj rosyjskiej propagandy", "koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym", "jestem za Zachodem, a nie Wschodem; nie podważam członkostwa w UE", "jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją".

3. Zakazał alkoholu w Sejmie

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że od 24 listopada w budynkach Sejmu będzie obowiązywał zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Czarzasty podpisał zarządzenie w obecności mediów.

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych i konieczności zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli osób, które takie prawo będą uchwalały - argumentował.

Decyzję poprzedziły kontrowersje wokół dostępności alkoholu w Sejmie i dyskusja publiczna na ten temat.

Decyzja Czarzastego w sprawie alkoholu w Sejmie
Decyzja Czarzastego w sprawie alkoholu w Sejmie

4. "Nowy plan" zakończenia wojny w Ukrainie

Dwie osoby bliskie negocjacjom pokojowym w Ukrainie poinformowały, że Kijów otrzymał od specjalnego wysłannika Steve’a Witkoffa nowe, 28-punktowe porozumienie pokojowe.

"Według osób mających bezpośrednią wiedzę o dokumencie, plan wymaga od Ukrainy oddania części wschodniego Donbasu, w tym terenów znajdujących się obecnie pod kontrolą Kijowa, oraz zmniejszenia liczebności sił zbrojnych o połowę" - pisze "Financial Times".

5. Trump podpisał ustawę o ujawnieniu akt sprawy Epsteina

Amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że podpisał ustawę nakazującą resortowi sprawiedliwości ujawnienie pełnych akt sprawy Jeffreya Epsteina. Kongres USA przyjął ją dzień wcześniej.

W obszernym wpisie w mediach społecznościowych Trump zarzucił demokratom, że wykorzystali sprawę Epsteina - która według niego dotyczy ich w dużo większej mierze niż Partii Republikańskiej - by spróbować odwrócić uwagę społeczeństwa od sukcesów administracji.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

Prokuratura KrajowaDonald TuskWłodzimierz CzarzastyWojna w UkrainieJeffrey EpsteinDonald TrumpNajważniejsze informacje
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica