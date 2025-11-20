Wnioski o areszt w sprawie aktów dywersji, pięć zasad Tuska, plan zakończenia wojny

Prokurator krajowy: złożono wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania Źródło: TVN24

1. Wnioski o areszt w sprawie aktów dywersji

Prokuratura Krajowa wydała w środę postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm podejrzanym obywatelom Ukrainy, którzy zdążyli zbiec na Białoruś.

Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja

Prokuratorzy złożyli do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla osób podejrzanych o dokonanie 15 i 16 listopada aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji - przekazał prokurator krajowy Dariusz Korneluk w programie "Tak jest" w TVN24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Prokurator krajowy w TVN24: jest wniosek o areszt dla dywersantów

2. Pięć zasad Tuska na 2026 rok

Premier Donald Tusk ogłosił pięć zasad, "które mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową". Jak czytamy w nagłówku załączonej do wpisu grafiki, są to reguły na 2026 - "rok zawieszenia broni" – przekazał w serwisie X rzecznik rządu Adam Szłapka.

Zasady to: "nie atakuj polskich służb i wojska", "nie powtarzaj rosyjskiej propagandy", "koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym", "jestem za Zachodem, a nie Wschodem; nie podważam członkostwa w UE", "jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją".

Premier @DonaldTusk ogłosił 5 zasad, które mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową 🇵🇱

3. Zakazał alkoholu w Sejmie

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że od 24 listopada w budynkach Sejmu będzie obowiązywał zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Czarzasty podpisał zarządzenie w obecności mediów.

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych i konieczności zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli osób, które takie prawo będą uchwalały - argumentował.

Decyzję poprzedziły kontrowersje wokół dostępności alkoholu w Sejmie i dyskusja publiczna na ten temat.

Dowiedz się więcej: Decyzja Czarzastego w sprawie alkoholu w Sejmie

4. "Nowy plan" zakończenia wojny w Ukrainie

Dwie osoby bliskie negocjacjom pokojowym w Ukrainie poinformowały, że Kijów otrzymał od specjalnego wysłannika Steve’a Witkoffa nowe, 28-punktowe porozumienie pokojowe.

"Według osób mających bezpośrednią wiedzę o dokumencie, plan wymaga od Ukrainy oddania części wschodniego Donbasu, w tym terenów znajdujących się obecnie pod kontrolą Kijowa, oraz zmniejszenia liczebności sił zbrojnych o połowę" - pisze "Financial Times".

5. Trump podpisał ustawę o ujawnieniu akt sprawy Epsteina

Amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że podpisał ustawę nakazującą resortowi sprawiedliwości ujawnienie pełnych akt sprawy Jeffreya Epsteina. Kongres USA przyjął ją dzień wcześniej.

W obszernym wpisie w mediach społecznościowych Trump zarzucił demokratom, że wykorzystali sprawę Epsteina - która według niego dotyczy ich w dużo większej mierze niż Partii Republikańskiej - by spróbować odwrócić uwagę społeczeństwa od sukcesów administracji.

OGLĄDAJ: Marcin Bosacki w "Rozmowie Piaseckiego"