Najnowszy sondaż, zasiłek pogrzebowy i apel do prezydenta

Tusk zwraca się do prezydenta. "Cały czas czekamy na pana podpis" Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy. Prokurator Ewa Wrzosek złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez europosła PiS Jacka Ozdobę. Ruszył proces byłego rzecznika MON Bartłomieja M. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 26 marca.

1. Premier apeluje do prezydenta

Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie rozporządzenia zawieszającego prawo do składania wniosków o azyl. - Cały czas czekamy na pana podpis. To rozporządzenie jest gotowe. Gdyby pana podpis się pojawił choćby dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie - mówił na wtorkowym posiedzeniu rządu.

2. Zawiadomienie Wrzosek w sprawie słów Ozdoby

Prokurator Ewa Wrzosek poinformowała, że złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez europosła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Ozdobę. Sprawa dotyczy słów Ozdoby pod adresem Wrzosek w czasie ubiegłotygodniowej demonstracji PiS przed prokuraturą.

3. Ruszył proces byłego rzecznika MON

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja M. oraz pięciu innych osób. Prokuratura zarzuca im działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, co spowodowało milionowe straty majątkowe spółki. Bartłomiej M. nie stawił się na rozprawie.

4. Rząd zdecydował w sprawie zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie od przyszłego roku z czterech tysięcy do siedmiu tysięcy złotych - zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przyjęła Rada Ministrów.

W projekcie jest również propozycja waloryzacji zasiłku, gdy skumulowana inflacja od ostatniego ustalenia wysokości zasiłku przekroczy pięć procent.

5. Koalicja Obywatelska liderem sondażu

Z najnowszego sondażu pracowni Opinia24 dotyczącego preferencji wyborczych Polaków wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, najwięcej głosów (34,8 procent) otrzymałaby Koalicja Obywatelska. To o 7,8 punktu procentowego więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które w tym samym badaniu uzyskało poparcie 27 procent. Trzeci najlepszy wynik uzyskała Konfederacja - 18,5 procent.

Do Sejmu nie weszłaby koalicyjna Trzecia Droga, na którą oddanie głosu zadeklarowało 7,1 procent badanych. Nowa Lewica i Partia Razem, z wynikami 4,6 i 2,4 procent, również nie przekroczyłyby odpowiedniego dla nich procentowego progu wyborczego.